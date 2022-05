El PSOE de Algeciras se felicita por la aprobación de una moción suya para asfaltar la calle Hortensia

El PSOE ha hecho pública este viernes una nota en el que se atribuye los méritos de que el Pleno de Algeciras haya aprobado por unanimidad el arreglo de la calle Hortensia y el fin de sus problemas de accesibilidad. “Vecinos de La Granja asisten al pleno y agradecen la iniciativa, que fue defendida por el edil socialista Fran Fernández, y que incluye también una solución de aparcamiento para personas con movilidad reducida”, señala el comunicado de prensa.

“El pleno del Ayuntamiento de Algeciras ha aprobado este viernes, 27 de mayo, por unanimidad, una de las mociones presentadas por el PSOE de Algeciras, concretamente, la que instaba al Ayuntamiento a acometer, sin más dilación, el asfaltado de la Calle Hortensia. Los trabajos podrán acometerse en su totalidad con cargo al fondo Dipu-Inver 2022, y, una vez realizados, se facilitará también en dicha vía una solución para el aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida”, dice el escrito.

“El debate y posterior votación de la moción, defendida por el concejal del Grupo Municipal Socialista Fran Fernández, se llevó a cabo ante un nutrido grupo de vecinos de La Granja, que acudieron al Ayuntamiento a arropar a Nuria Caballero y su marido, Javi, los vecinos más afectados actualmente por los problemas de accesibilidad de la calle Hortensia”, continúa.

“Junto a ellos se encontraba también la secretaria general del PSOE de Algeciras y candidata al Parlamento andaluz, Rocío Arrabal, que desde el primer momento ha venido mostrando su apoyo a estos vecinos. Tras la aprobación de la moción, los vecinos prorrumpieron en emocionados aplausos y abrazos, agradeciendo el contenido y la defensa de la moción”, agrega.

Fran Fernández también subrayó que el asfaltado de la calle Hortensia fue presupuestado en el año 2019, con numeración 2019/23 y por un montante económico de 37.000 euros y que éste que no se han visto reflejados en dicha calle. “En años posteriores no se ha vuelto a presupuestar dicha partida ni mucho menos se ha ejecutado obra alguna, exceptuando un parcheado que se realizó hace dos semanas y que no ha solucionado en absoluto el problema existente”, advirtió.

Fran Fernández recordó que el pasado 5 de mayo, la Diputación Provincial de Cádiz anunció la concesión de los fondos Dipu-Inver, destinados a actuaciones locales de mejora y arreglo para la ciudad, dotados con 890.000 euros, y que ahora podrán servir para el arreglo de esta calle de La Granja, ante lo que es “una demanda vecinal de primera necesidad”.

Con la aprobación de esta moción, el Ayuntamiento de Algeciras se compromete también a reestructurar el tráfico y aparcamientos en la zona para equilibrar el volumen de tráfico rodado en las distintas calles de la zona.

En el transcurso de la sesión plenaria de este viernes se ha aprobado también la otra moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, en la que se reclamaba la habilitación de un Punto Violeta en la Feria Real de Algeciras. Tan solo el concejal de Vox y el no adscrito votaron en contra.

El Grupo Municipal Socialista ha concluido hoy su participación en este pleno ordinario votando en contra de la moción presentada por el Grupo Popular para el “endurecimiento” de la Ley anti-okupa. Tal y como lamentó el viceportavoz socialista, Fernando Silva , el equipo de gobierno municipal tan solo pretendía con esta iniciativa “aliviar su conciencia y desviar la atención del verdadero problema: la falta de vivienda social en Algeciras”.

“Hoy, el alcalde y senador nos trae una moción que ha rescatado de la papelera del Partido Popular, porque no encontraba manera de meterse contra el PSOE. Nos trae una propuesta derrotada en el Congreso de los Diputados hace más de un año y que contiene medidas que pueden ser incluso inconstitucionales, porque en España son los jueces los que deciden los desalojos de viviendas, entre otras cosas”, advirtió Silva.