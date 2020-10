El PSOE de Algeciras reclama estabilidad laboral para el personal de Playas

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Algeciras reclama al alcalde, José Ignacio Landaluce, que cumpla los compromisos alcanzados con los trabajadores del servicio de limpieza y mantenimiento de las playas, a quienes se prometió "la estabilidad y mejora de sus sueldos para este año". "La nueva concesión del servicio se sigue retrasando y los trabajadores finalizarán en noviembre sus actuales contratos", afirma el viceportavoz del PSOE, Fernando Silva.

“La situación actual es que los 26 trabajadores de Playas van a terminar sus contratos y pasarán a cobrar el desempleo, con lo que perderán el 50% de sus ingresos. Esto ocurre mientras Landaluce compromete el gasto más caro en luces de Navidad de toda la historia de Algeciras. Ahí están sus prioridades”, señala Silva.

Los socialistas exigen "que no se engañe más a los trabajadores, que incluso están colaborando haciendo funciones no contempladas en el contrato vigente de la concesión, como las limpiezas de los parques del Torrejón y Centenario, mientras reciben promesas durante los últimos meses que no se cumplen". El PSOE indica que desde mayo del pasado año existe un compromiso para actualizar este año tablas salariales y ampliar los contratos actuales de seis meses a todo el año.

El grupo socialista informa de que la mesa de Contratación celebrada este martes ha vuelto a tratar asuntos relacionados con la nueva concesión del servicio de limpieza y mantenimiento de Playas y sigue pendiente y sin fecha de resolución la propuesta de adjudicación. "Esta situación genera una lógica incertidumbre entre el colectivo de trabajadores", destaca el PSOE, que exige al alcalde "que tome decisiones en base a los compromisos que asumió, que dé estabilidad al colectivo, que ha demostrado y sigue demostrando su capacidad de llegar a acuerdos".