Solanes: "Lozano, Silva y Moreno son la imagen de la ruina, el despilfarro y la mala gestión del PSOE"

La delegada de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Algeciras, María Solanes, ha salido al paso de la críticas lanzadas por el PSOE este domingo al hilo de la decisión del TSJA de solicitar al Ayuntamiento que informe mensualmente del derribo del parking Escalinata.

Solanes ha lamentado que la única salida de los responsables del Partido Socialista "cuando reciben una contestación que no satisface sus intereses, es recurrir al enfrentamiento y a la mentira para tratar de crear una cortina de humo de cara a justificar un sueldo que todavía no se han ganado como personajes públicos".

"Daniel Moreno, que creció en un coche oficial, todavía no ha hecho nada por Algeciras que le permita sentirse orgulloso del cargo que ocupa. No lo hizo cuando fue delegado territorial de la Junta socialista, limitándose entonces a poner trabas a cuantas actuaciones se planteaban desde nuestra ciudad, y no lo hace ahora, cuando tiene la oportunidad de ejercer una oposición leal y constructiva y en vez de eso se dedica a difundir mentiras sobre la gestión de este equipo de Gobierno y lo que es aún peor, poniendo a una mujer en el punto de mira de sus críticas", afirma la concejala.

"A Juan Lozano se le conocen tres decisiones o proyectos en la Mancomunidad: subir la cuota del Ayuntamiento de Algeciras, subir el recibo de depuración a los algecireños y subirse el sueldo como presidente. Claro, para él cobrar más, más tienen que pagar los algecireños y el Ayuntamiento. Una vez más, los algecireños tendremos que pagar la hipoteca firmada por el actual presidente de la Mancomunidad", continúa.

"Lozano solo sabe poner excusas a su nefasta gestión como si el resto de las administraciones no hubiesen tenido que hacer frente a la pandemia. Todo son críticas al Ayuntamiento, pero, eso sí, 'desde la Mancomunidad debemos entender que no se puede hacer más y que las soluciones para las pérdidas de Arcgisa, de 4,2 millones de euros, deben pagarla los ayuntamientos y los vecinos”, ironiza la delegada de Hacienda.

Solanes critica que Lozano "desde luego no se plantea apretarse el cinturón en sus escasas políticas propagandísticas o bajar el coste político al nivel al que lo redujo el Partido Popular durante su etapa de gobierno".

"Lozano, Silva y Moreno son la imagen viva de la ruina, el despilfarro y la mala gestión del Partido Socialista allá donde gobierne y ninguno de los tres va a ser capaz de engañar la memoria de los algecireños, que recuerdan que el PSOE es el partido que llevó a Algeciras a los peores años de su historia", apostilla.

“Señor Lozano, Señor Silva y señor Moreno, siento profundamente que me desprecien como concejal del Ayuntamiento de Algeciras, pero eso no va a hacer que pierda la ilusión de seguir trabajando, junto a mis compañeros, por los algecireños. Somos un equipo de gobierno centrado en las personas y eso no lo van a poder cambiar ustedes”, concluye Solanes.