Landaluce se compromete a trasladar las reivindicaciones de los hosteleros al Gobierno central y la Junta

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, se ha mostrado comprensivo con el sector de la hostelería de la ciudad, que se ha manifestado este jueves en el centro de la ciudad por los perjuicios que les ocasionan las restricciones causadas por el Covid, sobre todo el cierre a las 18:00. El regidor se ha comprometido a trasladar estas reivindicaciones tanto al Gobierno central como al de la Junta de Andalucía. "Estoy seguro de que las próximas medidas de la Junta de Andalucía van a ir en positivo", ha indicado.

"Soy consciente de las grandes dificultades que están atravesando todas las pequeñas y medianas empresas en esta ciudad, y en toda España, a debido a esta pandemia, por ello me parece lógica esta protesta, entiendo perfectamente la angustia y la impotencia que genera ya no solo las perdidas económicas, si no también tener que estar adaptándose constantemente a los cambios y tener que reinventarse de un día para otro", ha indicado el primer edil.

Landaluce ha recordado las medidas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento para paliar la delicada situación de los hosteleros. "Ya actuamos durante el primer estado de alarma con medidas como la autorización de nuevas terrazas con sus medidas de seguridad, su aumento, que los establecimientos pudiesen tener el 100% de mesas autorizadas o el estudio de una posible adaptación de aparcamientos públicos como espacios para nuevos veladores. En el terreno fiscal, medidas como la decisión de no liquidar una serie de tasas, impuestos y cánones de las concesiones a pymes, empresas y autónomos o la devolución de oficio los pagos abonados por servicios no prestados, entre otras, y ahora seguimos tomando medidas para paliar en la medida de lo posible las consecuencias de esta situación, a través de una serie de iniciativas destinadas a dinamizar el comercio y la hostelería de nuestra ciudad", ha indicado.

El primer edil ha aprovechado para recordar las medidas sociales y económicas anunciadas recientemente: "Crearemos 1.200 bonos de 25 euros para gastar en comercios de la ciudad apostando por el impulso del Centro Comercial Abierto; repartiremos 2.000 billetes gratuitos de autobús urbano que permitirán unir las barriadas y el casco histórico; regalaremos 500 tickets gratuitos para el trenecito navideño; adaptaremos impuestos de competencia municipal, como el IAE (Impuesto de Actividades Económicas), la tasa de basura, mercadillos, mesas y sillas al nuevo horario comercial; además de la iluminación de nuestras calles, colocaremos una iluminación extraordinaria del parque María Cristina, para los más pequeños, con figuras temáticas adaptadas a la Navidad; y se seguirá potenciando la campaña de recogida de juguetes promovida por Onda Algeciras TV”.