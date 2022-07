El juez Gutiérrez Luna medita presentarse como candidato a la Alcaldía de Algeciras

El juez Manuel Gutiérrez Luna medita presentarse como candidato a la Alcaldía de Algeciras en las elecciones municipales de 2023 al frente de una lista de carácter local e integrada por profesionales de diversas disciplinas.

En declaraciones a Europa Sur, quien fuera presidente de la sección de la Audiencia de Cádiz en Algeciras y de la Sala de Apelación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), admite que "hay muchas personas que me están pidiendo que dé el paso y me voy a dar un tiempo para pensarlo". En principio, será en septiembre cuando tomará una decisión.

Jubilado desde 2021 como magistrado tras una brillante carrera de 42 años en la carrera judicial en la que destacó por su lucha contra las redes del narcotráfico, Gutiérrez Luna condiciona su paso adelante en la política a contar con un equipo amplio de personas "independientes y dispuestas a trabajar por Algeciras" para conformar la candidatura.

"Siempre he sido una persona muy activa, siempre en los sitios más conflictivos desde el punto de vista jurídico", afirmaba en abril del año pasado en una entrevista concedida a este periódico. Entonces, anunciaba su intención de realizar "informes de tipo jurídico, tanto a empresas como a profesionales del derecho". "También me planteo tratar de impulsar la Ley de Arbitraje de 2003, que permite que cuando se trate de contratos privados en derecho civil o mercantil, las empresas y particulares puedan decidir someterse a arbitraje. Es una forma de desatascar los juzgados civiles y la Audiencia Provincial que no ha tenido relevancia hasta ahora en la zona. También me he ofrecido a la coordinadora Barrio Vivo para colaborar con ellos. Y hay otra propuesta que me gustaría abordar, la creación de un observatorio euromediterráneo de la inmigración, con personas de aquí, de prestigio, que haga informes periódicos, estudios", añadía.