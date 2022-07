"Algeciras necesita un cambio en limpieza, seguridad y patrimonio"

Que el juez Manuel Gutiérrez Luna se presente a las próximas elecciones municipales como candidato a la Alcaldía de Algeciras es algo que depende, principalmente, de que consiga reunir un equipo de nivel con posibilidades de éxito. Esa es la principal conclusión que extrae cualquiera que converse un rato con él sobre lo que más parece preocuparle: el estado de una ciudad que entiende que requiere un cambio. Quien fuera presidente de la sección de la Audiencia de Cádiz en Algeciras y de la Sala de Apelación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), confiesa que tiene dudas, aunque no parece disgustarle mucho la idea.

¿Está pensando en presentarse a la Alcaldía de Algeciras o en realidad lo tiene ya decidido?

Bueno, efectivamente desde hace días estoy recibiendo muchas noticias de ciudadanos de Algeciras. Muchísimas. Incluso he mantenido reuniones con personas que me dicen que por favor me presente a las elecciones. Yo me lo estoy pensando y les he dicho que hasta mediados o finales de septiembre no decidiré, porque la verdad es que un partido de iniciativa local no es fácil. Sobre todo el problema es encontrar a personas de nivel que estén dispuestas a dejar su ocupación por cuatro años para lograr un beneficio para Algeciras, para trabajar por dignificar la ciudad. Gente que quiera ocuparse de todos los asuntos pendientes que hay. De ahí mis dudas.

El caso es que ahora ha trascendido la noticia, ¿qué percibe?

Ha sido un terremoto. He recibido cientos de mensajes de Whatsapp. A mí me gusta echarme un sueñecito después de comer y ni he podido. La gente me da ánimos, me dice que adelante y otros me previenen. Uno en Facebook me ha dicho que tenga cuidado con la política que hay muchas víboras. Bueno, pues eso también lo tengo en cuenta. Todavía es prematuro tomar una decisión.

¿Siempre ha tenido ambición política?

El Partido Popular y el Partido Socialista, unos meses antes de las elecciones municipales de 2007, por separado, con unos quince o veinte días de diferencia, me propusieron encabezar sus listas electorales. Yo les agradecí mucho el ofrecimiento, pero a mí me gustaba mucho mi profesión. Ahora todo esto ha venido tras mi jubilación, que he empezado a hacer análisis jurídicos, pero también a escribir un poco de temas de la ciudad, lo que ha hecho que la gente se vuelque y me diga que me presente. Pero no ha sido mi idea, porque yo en política...

Seguro que tiene ya en la cabeza muchos nombres para acompañarle.

Sí, pero sinceramente, hasta ahora no he contactado con nadie. Por eso digo que no sé qué respuesta me darían muchos cuando les dijera que dejaran su profesión para venirse conmigo. Hay gente muy valiosa en Algeciras, pero creo que sería difícil que se embarcaran, aunque a lo mejor me llevaría una sorpresa, no lo sé.

"La Policía Local hace una gran labor, pero tiene que actualizarse"

Le veo preocupación sobre todo por la limpieza y la conservación del patrimonio.

Y la seguridad también. La Policía Local hace una gran labor, pero tiene que actualizarse. Si vamos a las ocho de la tarde por la calle Ancha la vemos vacía completamente. No se ve ningún agente. El diseño de una Policía del siglo XXI debe ser el de la proximidad. En cada barrio tiene que haber patrullando como mínimo un par de policías locales en contacto permanente con los ciudadanos para los problemas más rutinarios. Y no en coche. Se ahorraría tiempo, se ahorrarían denuncias, porque se erradicarían pequeños delitos en el momento. Esa presencia es muy necesaria.

"De la limpieza se quejan todos los ciudadanos en todas las barriadas"

¿Y el patrimonio?

Es algo muy importante. Hay mucha gente preocupada, que se ha ofrecido a enseñarme lo que tenemos y cómo está. Tenemos bastante que conservar y se deja morir. Todas las ciudades, por pequeñas que sean, están orgullosas de algo de su historia. Por eso cuando en Algeciras vemos el asilo de San José...

¿Y la limpieza?

Es un tema que preocupa a todo el mundo. Fundamentalmente un Ayuntamiento lo mínimo, lo imprescindible de lo que tiene que ocuparse es de que las calles estén limpias y sean seguras. Aquí se quejan todos los ciudadanos de todas las barriadas. He visto fotos de vecinos barriendo sus calles porque no pasa por allí nadie. Eso deja mucho que desear.

¿Entonces, Algeciras necesita un cambio?

En todos esos aspectos, desde luego. El modelo no lo sé todavía, porque hay muchos, pero que no se rieguen las plantas, por ejemplo, al ciudadano le duele mucho.

Usted aboga desde hace tiempo también por una fuerza política comarcal.

Sí, igual que sucede en otras zonas abandonadas como esta, debería formarse un partido o una plataforma de personas de reconocido prestigio que no fueran políticos y llevasen fuera todos los problemas que tiene la comarca. Tenemos 240.000 o 250.000 habitantes que en votos podrían ser 180.000, lo que nos daría presencia en el Parlamento de Andalucía. Esto tiene que ocurrir al margen de las grandes formaciones, porque dan instrucciones a sus representantes para que hagan o no hagan. He hecho un llamamiento para que esto se logre.

Un poco, la fórmula de La Línea 100x100.

Sí, pero no centrado en una población, si no en el beneficio de todo el Campo de Gibraltar. No vale quedarnos con una notita diciendo: "Me quejo de que el tren llega tarde". Eso no sirve para nada. Hay que tomar otro tipo de medidas. Recientemente, en Extremadura lo han hecho y ha sido un éxito. Hace dos años consiguieron que los trenes antiguos se fueran, por cierto a Algeciras, y con el tiempo ya han puesto el Alvia que no es el AVE pero sí es un avance. Pero hay miles de temas. No hablemos de la justicia, que sufre un olvido total. Aquí, más que proyectos, hace falta hacer una lista de asuntos pendientes.

¿Cuál es su relación ahora con los líderes políticos de Algeciras?

Fantástica. A Landaluce lo conozco de hace muchísimos años y con Rocío Arrabal, igual o mejor. Ella ha sido alumna mía en la Facultad de Derecho durante dos cursos. Me parecen dos fantásticas personas. Lo que digo no es una crítica hacia nadie. Que cada uno presente sus programas y luego que la ciudadanía decida lo que crea conveniente.