La Feria de la alegría, la diversión y el color

Los farolillos ya están colgados, el albero asentado y los trajes de gitanas, flores y mantoncillos preparados para dar hoy la bienvenida por todo lo alto la 81 edición de la Feria de la Primavera de Rota, una fiesta dominada por la alegría, la diversión y el color. Tres palabras que describen a la perfección esta fiesta.Para ello, se ha preparado un programa que se extenderá hasta el 5 de mayo y que no puede ser más atractivo, al estar repleto de un sinfín de actividades encaminadas todas a que el público asistente pase unos días inolvidables.

“Una fiesta segura y familiar”

En el transcurso de la presentación del cartel anunciador, una obra realizada por Cristóbal Aguiló y elegida por un jurado compuesto por personas vinculadas al arte y la pintura, la delegada de Fiestas y Eventos del Ayuntamiento de Rota, Esther García, hizo hincapié en que estamos ante “una Feria segura y familiar”. No en vano, durante estos días tanto los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad como Protección Civil estarán presentes en el Real, también se contará con un Punto Violeta y, un año más, se pondrá en marcha la campaña de pulseras ‘Yo no me pierdo en la Feria’, destinada a que los más pequeños puedan ser localizados fácilmente.

En el patio del Castillo de Luna, donde se desarrolló este acto, Esther García también declaró que “todos tienen cabida en esta fiesta, a la que cada vez más personas vienen a disfrutar de ella”.