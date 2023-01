La Conferencia Episcopal pide "no demonizar" a ningún colectivo por el ataque yihadista de Algeciras

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el obispo Francisco César García Magán, manifiesta su "condena más absoluta" al ataque yihadista que tuvo lugar este miércoles 25 de enero en Algeciras. El responsable ha pedido "no demonizar" a ningún colectivo por los acontecimientos que acabaron con la muerte de Diego Valencia, sacristán de la iglesia de La Palma, y con Antonio Rodríguez, párroco de la Iglesia de San Isidro, herido de gravedad.

García Magán ha subrayado que "no debemos identificar este atentado con la religión islámica al igual que no se cayó en la identificación entre ETA y el pueblo vasco".

"En España tenemos la experiencia del peligro de demonizar colectivos. Cuando este país sufría el azote terrible del terrorismo no se podía caer, y se cayó en alguna ocasión, en la identificación entre terroristas y el noble, el leal y trabajador pueblo vasco. Cuando murió Francisco Tomás y Valiente el grito fue 'vascos sí, ETA no', no podemos caer en provocaciones, ni echar leña al fuego, ni caer en demagogias, ni identificar terrorismo con ninguna fe", decía el secretario general en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum.

El obispo comenta que, aunque en este caso ha habido "motivación religiosa, de odio a la fe", no se puede ni se debe "demonizar a colectivos o grupos en general" y ha recordado que la comisión islámica ya ha condenado los ataques. Por último, ha pedido que dejen trabajar a las autoridades policiales para que determinen las causas de esos "hechos execrables" y ha hecho un llamamiento a los cristianos para "procurar mantener la convivencia y no adelantarse a los acontecimientos".