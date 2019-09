Carrefour Francia y Carrefour España, ¿hay diferencias?

Carrefour en Francia y España

Esta cadena de supermercados vio la luz en Francia hace ya 60 años. Desde entonces, no ha dejado de crecer y ha logrado expandirse no sólo por Europa, sino también por el resto del mundo. No es de extrañar que se considere uno de los mejores del sector, ampliando año tras año sus expectativas de venta.

Así pues, cuando llegó a España cambió drásticamente las reglas de juego. No sólo cuenta con alimentos y productos para el hogar, sino que también encontraremos en el catalogo de Carrefour toda una serie de artículos como ropa, electrónica, jardín o libros y cine. Todo siempre de primera calidad y con las mejores marcas del mercado.

No obstante, muchos siguen teniendo la duda a día de hoy, si en su país de origen este supermercado cuenta con mayores ofertas y promociones. La empresa es conocida por tratar siempre de acercar la mayor cantidad de productos a sus clientes con un precio moderado, sin importar el país en el que se encuentre. España, por supuesto, no es una excepción.Las mejores promociones de Carrefour

Sin lugar a dudas, cuando hablamos de promociones, Carrefour se posiciona como una de las compañías que más prioriza en ellas. Afianzar a los clientes por medio de atractivos descuentos que pueden acumularse compra tras compra, es uno de los grandes reclamos del supermercado.

Sin embargo, si dentro de todas las ofertas en Carrefour hay alguna que destaque por encima del resto, esa es la del 3x2. Desde hace años, en España se viene publicitando esta promoción, convirtiéndola en sello de identidad de la empresa. Refleja claramente la condición de compra masiva ideal para las familias.

En Francia, por otro lado, cuentan con una oferta muy similar. El 2+1 juega con las mismas bases, permitiendo al cliente comprar dos productos y llevarse el tercero de regalo. Se trata pues de la misma promoción con un nombre diferente.

Ofertas para los más pequeños

Cuando nace un nuevo miembro de la familia, todo es felicidad e ilusión. No obstante, esto puede verse ligeramente afectado debido a los grandes gastos que hemos de hacer cuando llega el momento de comprar ropa, pañales y demás artículos para el bebé.

Carrefour de nuevo se posiciona como el salvador de muchos. Tanto en Francia como en España han propuesto un catálogo en el que encontrar grandes promociones para los más pequeños: descuentos de hasta un 70% en productos de baño y alimentación en el caso de Francia, 3x2 en España o ropa con precios realmente bajos en ambos países.

Porque cuidar de la salud y el crecimiento de nuestro hijo está en nuestras manos. No importa del supermercado Carrefour que hablemos, ni del país donde se ubique, en ambos casos encontraremos precios que se ajusten a nuestras necesidades sin perder la calidad en el resultado final.

¿Hay diferencias?

Si observamos con detenimiento los catálogos que podemos encontrar en internet, nos daremos cuenta de que son prácticamente iguales. Con ligeras variaciones, las ofertas, los productos y las condiciones de venta se mantienen fijas.

Esto supone una clara ventaja para nuestro día a día. Si disfrutamos de los mismos servicios que en su lugar de origen, estaremos hablando de la excelencia en los supermercados de Carrefour. Una muestra de que tener lo mejor no siempre es complicado.Depende de nosotros acudir a aquellos que se esfuerzan en mejorar nuestra vida y la de aquellos que nos rodean. Algo que, tal y como se ha demostrado, podemos hacer sin importar el país en el que nos encontremos.