El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha lamentado que tal y como adelantó Europa Sur haya quedado desierta la adjudicación de las obras de adaptación de la antigua jefatura de la Policía Local para su uso futuro como centro de interpretación Paco de Lucía, ya que ninguna de las dos empresas que presentaron ofertas para realizar las obras cumplían con los requisitos que se pedían en los pliegos de condiciones.

“Pero esto no nos va a impedir seguir trabajando por este proyecto. En unos días se sacará a licitación un nuevo pliego para la redacción y desarrollo del proyecto del Centro de Interpretación Paco de Lucía, con las modificaciones que desde la entidad municipal se han propuesto a los herederos, las cuales ya han aceptado” ha anunciado el primer edil.

Landaluce ha querido dejar claro que en este procedimiento no se ha producido ningún error, tal y como ha denunciado el PSOE, “todas las condiciones que constaban en el pliego eran fruto del consenso entre los técnicos del Ayuntamiento y los representantes de los herederos de Paco de Lucía, los cuales tienen como único objetivo, la puesta en valor de un proyecto de calidad al servicio del ciudadano y a la altura que se merece el artista”.

“Quiero dejar claro mi agradecimiento al trabajo realizado por el personal de este Ayuntamiento, así como a la familia de nuestro más ilustre artista, que merece todo nuestro respeto, y no que ciertas personas desprecien su ardua labor, calificándola de errónea y falta de interés” aseveró el regidor, para luego recordar que “el Partido Socialista se dedica continuamente a poner piedras en el camino de nuestra gestión, como ya pasó con las luces de Navidad de la Plaza Alta, pero deben saber que no consiguieron frenar el progreso de Algeciras entonces y no lo conseguirán ahora”.

Para finalizar, José Igancio Landaluce ha solicitado a los ciudadanos paciencia, ya que “este tipo de proyectos no pueden llevarse a cabo con prisas y a lo loco, como pretenden los señores socialistas. Para que salga todo como debe, es necesario tratarlo con el cuidado y cariño que merece, y esa es la línea que está siguiendo este equipo de gobierno”.