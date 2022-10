El Tribunal de Cuentas ve indicios de “responsabilidad contable” por supuestas irregularidades en Algesa

Actitud "entorpecedora", según el Defensor del Pueblo Andaluz

El Defensor del Pueblo Andaluz declaró en septiembre de 2020 como “entorpecedora” la actuación del gerente de Algesa, Manuel López, a la hora de ofrecer la información solicitada hasta en cuatro ocasiones por dicha institución tras la queja presentada por los miembros de la asociación Paladina, en la que se integran trabajadores de la empresa municipal. El Defensor sostuvo que Algesa incumple la normativa de transparencia nacional y andaluza al no facilitar el acceso a su portal de transparencia y al no publicitar en este información sobre su procedimiento de contratación y en materia de recursos humanos. En septiembre de 2018, CSIF formuló una queja después de que Algesa no le entregase información sobre las contrataciones realizadas por la empresa a partir de 2014. El sindicato había formulado su petición tras constatar que la sociedad municipal había llevado a cabo un proceso de contratación al margen del Servicio Andaluz de Empleo y que, según denunciaba, no había sido publicitado por los medios establecidos.