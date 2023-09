Alejandro Sanz, investido como Doctor Honoris Causa en Algeciras: "Se lo dedico a la alegría"

La alegría, "una asignatura que no se da en ninguna universidad del mundo", ha sido la palabra más repetida por Alejandro Sanz en su discurso tras ser investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz en un acto celebrado este jueves en el salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de Algeciras.

"Más allá de la inquietud que nos puedan crear los retos de la vida, está la actitud con la que afrontamos el aprendizaje", ha proclamado Alejandro Sanz Pizarro, una vez coronado con el birrete laureado, sobre el pelo rubio platino. "La alegría es el condimento indispensable para aprender, la alegría con la que hago mi trabajo cada día, la alegría con la que mis padres celebraban mis logros, la alegría de ser un alumno siempre, la alegría de sentir que los que saben más que tú no son una amenaza", recitaba con su leve ceceo, conocido ya en el mundo entero.

Un himno a la alegría desde Algeciras

Ante un salón abarrotado de autoridades académicas, civiles y políticas, de amigos, familiares y seguidores, Niña Pastori entre ellos, el artista ha admitido que más de una vez ha sentido el Síndrome del Impostor. Precisamente, el pasado mes de mayo, a las puertas de su gira por España, Alejandro Sanz confesó estar "triste y cansado". "A veces no quiero ni estar", publicó en sus redes sociales. Por lo que este himno a la alegría defendido desde Algeciras, en la tierra natal de su padre, tiene un doble valor.

"No hay nada que te llegue que en realidad no merezcas", ha afirmado Alejandro Sanz este jueves, un mensaje dirigido a "los más jóvenes", a los alumnos. "La vida da muchas vueltas: es un ir y venir. Si siempre avanzas, estudias, escuchas y vives con alegría, tendrás muchas más oportunidades". "Porque la vida", ha añadido este gaditano de adopción, "es lo que vives y lo que haces sentir, y a eso no nos gana nadie".

"A nuestro Paco"

"Quiero dedicar un instante de este momento a otro Doctor en esta Universidad: a Paco, nuestro Paco", en recuerdo de otro algecireño, el más universal, Paco de Lucía. "Son tantos los motivos que hasta me da pudor pensar en uno solo. Hoy hablan de los diferentes toques en la guitarra y de las diferentes escuelas. Pero les diré una sola cosa: Paco está en todas las guitarras", ha homenajeado Sanz.

"Ya estaba en la primera guitarra que me dio mi padre. Mi padre se llamaba Jesuli. Adivínalo, adivínalo de qué pueblo era", habló el artista mirando a la audiencia con una sonrisa de medio lado, la misma que enseñaba su progenitor, al que Sanz recuerda en una de sus canciones con "tu eterno cigarrillo, con tu ojera y tu descuido".

"Tampoco quiero decir que todo sea alegría. Por eso, en los momentos más graves hay que aprender y ser constante hasta que la dificultad se doblegue. Y que el viento de la vivacidad, poco a poco, primero como brisa y luego como un levantazo de esos de los nuestros, lo llene todo como un hormigueo en nuestros muslos". Parece que Alejandro Sanz lo la logrado, y que la luz de Cádiz ha vuelto a reflejarse en sus ojos, este jueves descubiertos.

"La alegría de vivir con la pasión por delante. Gracias Algeciras", ha concluido el nuevo Doctor Honris Causa entre vítores.

Alejandro Magno

Así, el artista madrileño, Hijo Predilecto de la provincia de Cádiz, ha recibido por primera vez la máxima distinción que otorga una universidad en España y también en América Latina, ya que desde 2013 cuenta con este nombramiento por la Universidad de Berklee, en Boston (USA).

La primera en tomar la palabra en este acto académico ha sido la profesora doctora Paloma Cubillas, madrina este jueves del prestigioso músico español, quien ha recordado en un ingenioso discurso que Alejandro Sanz ha creado marca, orgulloso de su origen y su acento gaditano, siempre respetando la tradición para después desobedecerla, como años antes había hecho su maestro, amigo y medio paisano Paco de Lucía.

Le ha tomado el relevo el rector en funciones de la UCA, Francisco Piniella, quien ha asegurado que, sin duda, Alejandro Sanz es Magno, en recuerdo del seudónimo que el artista empleó en su primer disco, Los chulos son pa'cuidarlos, publicado en 1989.

"Uno siempre vuelve a los sitios donde amó la vida", ha parafraseado Piniella, quien también ha bebido de los versos de la burlería interpretada por Camarón de la Isla y Paco de Lucía, la que dice "abuelos, padres y tíos, de los buenos manantiales se forman los buenos ríos".

"Gaditano universal de idas y venidas a esta tierra, nuestra única intención es devolverte lo que aportas", ha explicado el rector de la UCA.

Un vínculo sagrado

Ha cerrado la ceremonia de investidura el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha declarado sentirse "feliz y honrado" porque en Algeciras se han dado la mano la Universidad y la música. Sobre Alejandro Sanz ha valorado su mérito, su esfuerzo, sus virtudes y "su vínculo sagrado con la tierra de sus padres". La tierra de Jesús Sánchez Madero, Jesuli, que hoy, con mirada ojerosa, contempla la bahía desde el cielo.