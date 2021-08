Algeciras: 264 multas en una semana, la mayoría por botellón

La Policía Local de Algeciras ha interpuesto 264 multas durante la semana pasada, la mayoría de ellas por botellón e incumplimiento de las medidas anticovid.

Las sanciones que, según ha indicado el Ayuntamiento, se han registrado, son por incumplimiento de la Ordenanza Municipal para el Fomento y la Garantía de la Convivencia Ciudadana, la de Uso y Aprovechamiento de Playas, práctica del botellón, de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, Ley de Residuos, Ordenanza Municipal de Limpieza y Recogida de Residuos, entre otras, aunque la mayoría de ellos se derivan por no cumplir con las medidas establecidas por las autoridades para luchar contra el Covid-19.

"Muchas de ellas son por practicar el botellón, lo que está totalmente prohibido, y otras por no guardar la debida sensatez en la lucha contra el virus. Vamos a seguir pidiendo precaución a todos, lanzando mensajes en favor de la vacunación, colaborando con el Servicio Andaluz de Salud para dotarles de espacios e infraestructuras que les permitan continuar administrando las vacunas, pero no podemos bajar la guardia, y ese mensaje es fundamental”, ha recalcado Landaluce.

Así lo ha informado la Junta del gobierno local de Algeciras, tras la reunión de este viernes bajo la presidencia del alcalde, José Ignacio Landaluce. Desde el Consistorio mantienen que el objetivo fundamental de estas actuaciones "no tiene nada que ver con la recaudación, sino con poner coto a comportamientos incívicos que perjudican al conjunto de la ciudadanía".

El primer edil ha destacado: "Aunque nos encontremos a mediados del mes de agosto, un periodo vacacional por excelencia, el equipo de Gobierno continúa trabajando siete días a la semana, y hay que seguir en marcha porque de lo contrario se afectan los intereses de muchos ciudadanos, por lo que la Junta de Gobierno Local, como cada viernes, se ha reunido para dar trámite a las denuncias interpuestas en la última semana por la Policía Local".

La primera autoridad municipal ha señalado: "El virus sigue causando enfermos y continua matando, por lo que no podemos creer que porque sea verano y por muchas ganas que tengamos de disfrutar de la vida, se puede hacer la locura de creer que no nos infectamos. Seguimos con el compromiso de cuidarnos para cuidar de los demás, con una obligación de pensar en las personas que conviven con nosotros, en nuestros amigos, y en mantener las medidas contra el coronavirus. Y para quienes no las cumplan, estará la Policía Local vigilante para exigirles que hagan las cosas bien”.