Mini bob con flequillo, el corte de pelo perfecto para quitarte años de encima y con el que conseguir el look parisino con más glamour

Según los expertos en psicología, cortarse el pelo de manera drástica es un síntoma inequívoco de pérdida absoluta del control de nuestra propia vida. Cuando todo a nuestro alrededor cambia de manera constante y se escapa de nuestro control, necesitamos dominar la situación, aunque sea en un aspecto ínfimo. Cortarnos el pelo es la forma más sencilla de lograrlo. Aunque preferimos quedarnos con Coco Channel y su afirmación sobre los cambios de looks femeninos: Siempre que una mujer se corta el pelo está a punto de cambiar su vida. Y en esas estamos, buceando entre los cortes de pelo de esta primavera que más triunfan en las peluquerías, a ver si damos con el estilismo capilar con el que cambiar nuestro destino.

Quizás lo de cambiar nuestro destino suene demasiado utópico y lo que, por el momento, no sirva sea dar con el corte de pelo perfecto con el que quitarnos años de encima. Tenemos claro que el shaggy con flequillo es ese corte de pelo súper cómodo para primavera y que el jagged bob es ese corte de pelo ideal para lucir una melena con volumen, pero, ¿cuál es el corte de pelo perfecto para quitarnos años de encima y, además, conseguir el look con más glamour? Recién traído de París, el corte de pelo que cumple todos los requisitos es el mini bob con flequillo, una versión mucho más pulida del blunt bob que ha conquistado las melenas de medio mundo.

Son nuestro máximo referente de estilo y cuando pensamos en ellas es imposible no imaginarlas con unos pantalones de pinza azul, un jersey de rayas marineras y un corte de pelo como éste que os presentamos. Las parisinas llevan años siendo las máximas exponentes del mini bob con flequillo y ya es hora de que le copiemos a nuestras vecinas galas el corte de pelo perfecto para quitarte años de encima. Las parisinas, que de estilo saben lo que no está escrito, siempre han apostado por llevar este tipo de corte de pelo que, además de ser súper glamuroso, hace que parezcan todavía más jóvenes.

Pero, con tanto corte de pelo bob como hay en el universo capilar, es posible que andes perdida y no tengas muy claro en qué consiste el mini bob con flequillo. Bastante más corto que el clásico bob, el mini bob con flequillo se ajusta a la zona del pómulo (ni más arriba ni más abajo), aportando al rostro una frescura y naturalidad que ayudan a la hora de restar años. En el caso del flequillo (si todavía no has apostado por llevarlo, ha llegado tu momento), éste ayuda a aportarle al corte de pelo ese je ne sais quoi que tienen nuestras vecinas francesas y que ahora les vamos a copiar para tener el look parisino con más glamour.

Cómo se consigue un mini bob con flequillo al más puro estilo parisino

A diferencia de otros tipos de bob, éste es quizás el más purista, ya que se trata de una melena corta en la que no hay lugar para las capas, los desfilados o los degradados. Como su propio nombre indica, el mini bob con flequillo es un corte de pelo que se inspira en el clásico corte de pelo bob pero acorta la melena un par de centímetros más. Ahí justo es donde está la clave del efecto rejuvenecedor de este estilo capilar tan parisino.

A la hora de elegir el largo es muy importante acertar con la altura, que debe estar a la altura del pómulo para que resulte favorecedor y no endurezca nuestros rasgos (y con ello echarnos años encima). Las parisinas con más estilo juega, además, a apostar por el estilo invertido y suelen dejar la parte trasera algo más corta.

Aunque, el verdadero secreto de este corte de pelo es dejar que la melena vaya a su libre albedrío. Es decir, si apostamos por un mini bob con flequillo es preferible que no invirtamos tiempo en peinar nuestra melena, ya que el efecto glamuroso lo conseguiremos si apostamos por la naturalidad.

En ese sentido, el corte de pelo mini bob con flequillo resulta súper favorecedor a aquellas mujeres con cabello ondulado, ya que sus ondas jugarán a darle frescura y movimiento a una melena con la que quitarnos años de encima y, sin duda, pareceremos mucho más jóvenes.

El toque final del corte de pelo al más puro estilo parisino lo da el flequillo, que en esta ocasión es de cortina, se presenta algo más tupido. A veces, además, se inspira en el estudiado efecto trasquilón para conseguir ese aspecto juvenil y desenfadado que sólo un corte de pelo inspirado en las parisinas podía lograr.

Si quieres marcarte un Channel y cambiar el rumbo de tu destino o si necesitas tomar el control de tu vida y has decidido empezar por el cabello, es el momento de que apuestes por un moni bob con flequillo, las parisinas llevan años haciendo de éste su corte de pelo preferido y ahí están, siendo las más glamurosas del mundo y con look que hacen que parezcan 20 años más jóvenes.