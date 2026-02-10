Tarifa ya tiene cartel para su Carnaval 2026 y sorprende con un viaje directo a Bollywood

El carnaval de Tarifa 2026 ya tiene imagen oficial. El cartel escogido para anunciar la próxima edición de la fiesta es obra de Cristóbal Aguiló Domínguez, cuya propuesta ha sido seleccionada entre un total de 14 trabajos presentados al concurso convocado por la delegación municipal de Fiestas.

Un jurado especializado y una temática muy visual

La concejala Mercedes Triviño ha presidido un jurado compuesto por los expertos en diseño gráfico y cartelería Juan Luis Pérez, Luis Alfonso Sena y Antonio Delgado, actuando como secretario el técnico municipal José María Núñez. El jurado ha valorado la creatividad, la calidad artística y la adecuación a la temática propuesta para este año.

La obra ganadora, titulada “Que suene el sitar”, responde a la temática del carnaval 2026: Bollywood. En ella, un elefante asiático ocupa el centro de la composición, rodeado de una explosión de colores contrapuestos que aportan dinamismo y movimiento a personajes mágicos y acrobáticos, propios del imaginario hindú.

Tarifa también está presente en la imagen

El cartel no olvida la identidad local. En el fondo de la creación se aprecian claras alusiones a Tarifa, donde se adivinan la silueta del faro y el castillo de Santa Catalina, integrando la esencia del municipio dentro de una estética exótica y festiva.

El autor ha incorporado además la leyenda con el nombre de Tarifa y la fecha de celebración, completando una imagen que será la carta de presentación del carnaval 2026 y que ya comienza a generar expectación entre vecinos y visitantes.