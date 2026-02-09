Así será la XXXIV Tagarninada Popular de Los Barrios: coplas, convivencia y sabor a Carnaval

La XXXIV Tagarninada Popular se celebrará el sábado 14 de febrero de 2026, a partir de las 12:00 del mediodía, en la Explanada del Polideportivo San Rafael, y promete volver a reunir a vecinos y visitantes en torno a la música, la tradición y la gastronomía más característica del municipio.

Organizada por el Ayuntamiento de Los Barrios junto a la Peña Carnavalesca “La Tagarnina”, la cita se presenta como un gran día de convivencia al aire libre, donde el ambiente festivo irá creciendo desde primeras horas con las coplas como hilo conductor y las tagarninas como protagonistas indiscutibles.

Un día completo de Carnaval

La jornada estará presentada por Héctor Grandy, de Radio Sol Los Barrios, mientras que el pregón correrá a cargo de Raúl Blanco Ramírez, encargado de dar el pistoletazo de salida oficial a la fiesta. Además, se entregará el Reconocimiento Popular a Radio Sol Los Barrios, en agradecimiento a su trayectoria y su implicación con la vida cultural del municipio.

La música y el Carnaval estarán asegurados con un amplio cartel de agrupaciones. En el apartado de chirigotas, pasarán por el escenario Los que la tienen de mármol, Los del Vapercito, Así “sale cualquiera”, Las Cableadas y Los que te miran por encima del hombro.

En comparsas, actuarán Los Artificiales, Las Pasajeras, La Gracia Divina y Los Delirantes, ofreciendo un repertorio variado para todos los públicos.