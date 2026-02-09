El Lago Marítimo se prepara para el fiestón joven del carnaval: llega la Carpa Joven

El Carnaval Joven 2026 ya calienta motores en Algeciras y promete convertirse en uno de los grandes reclamos festivos del calendario carnavalero.

Durante dos noches consecutivas, en horario de 19:00 a 03:00 horas, el recinto se transformará en un gran espacio de música, espectáculo y ambiente carnavalero, combinando actuaciones en directo y sesiones de DJ.

Música en directo y artistas destacados

El programa del Carnaval Joven 2026 contará con un cartel variado pensado para atraer a distintos gustos musicales.

Como cabeza de cartel, destaca la presencia de Riki Rivera, acompañado por otros artistas y DJs como Diego Macías, Álvaro Cantudo y el dúo Andrés Ventolera, entre otros nombres que completarán dos jornadas intensas de ocio nocturno.

Con todo preparado, Algeciras se dispone a vivir dos noches de música y fiesta pensadas para la juventud, reforzando el papel del Carnaval como una celebración abierta, moderna y con propuestas para todos los públicos.