Así es la hamburguesa de 100% Steak que compite en el Campeonato de España

Una hamburguesa creada en Algeciras aspira a hacerse un hueco entre las mejores del país. Se trata de Shhhhhistorra, la propuesta con la que la hamburguesería 100% Steak en la calle Hermanos Portilla 3, participa en el Campeonato Nacional de Hamburguesas 2026, un certamen que cada año reúne a establecimientos de toda España y en el que el público tiene un papel clave en la votación .

La participación sitúa a Algeciras en el mapa gastronómico nacional y pone en valor el trabajo de la restauración local, en un concurso que combina criterio popular y visibilidad a nivel estatal.

Una receta basada en el equilibrio y el producto

La Shhhhhistorra apuesta por una elaboración sencilla y equilibrada, bajo la premisa de que menos es más. La hamburguesa está elaborada con pan brioche artesano de mantequilla, mayonesa de chistorra, mermelada de bacon, queso cheddar y doble disco de vacuno madurado .

El periodo de votación del campeonato se extiende del 29 de enero al 1 de marzo, tiempo durante el cual el público puede probar la hamburguesa y emitir su valoración a través del sistema oficial del certamen .

Además, la organización del concurso ha puesto en marcha un sorteo de un Apple Watch entre todas las personas que participen en las votaciones.

Algeciras, presente en el campeonato nacional

Con una valoración de 4,9 sobre 5 en Google, basada en más de 1.100 reseñas, 100% Steak afronta esta participación como una oportunidad para dar visibilidad a la gastronomía local y demostrar el interés creciente por propuestas centradas en la calidad, el equilibrio y el producto bien tratado .

La Shhhhhistorra ya compite, y ahora es el público quien tiene la última palabra.