Cambio de última hora en el carnaval de Castellar: ya hay nuevas fechas

El carnaval de Castellar de la Frontera cambia de fecha. El Ayuntamiento ha anunciado que la celebración del carnaval chisparrero 2026 se aplaza dos semanas y finalmente se celebrará del 20 al 22 de febrero, en lugar de este fin de semana como estaba previsto inicialmente.

La decisión ha sido adoptada por la Delegación Municipal de Fiestas ante las previsiones meteorológicas adversas, con la llegada de nuevas borrascas que podrían afectar al normal desarrollo de los actos.

Una decisión para garantizar la seguridad

Desde el Ayuntamiento explican que el principal objetivo del cambio de fechas es garantizar la seguridad de participantes y asistentes, evitando riesgos derivados del mal tiempo y asegurando que el carnaval pueda celebrarse en las mejores condiciones posibles.

La organización ha pedido disculpas por las molestias que este cambio pueda ocasionar y se ha agradecido la comprensión de vecinos, colectivos y visitantes.

Con este ajuste en el calendario, Castellar de la Frontera ya calienta motores para vivir su carnaval chisparrero 2026 en un fin de semana que promete color, música y ambiente festivo.