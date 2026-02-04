Castellar sufre daños materiales y se mantiene cortada la A-405 a la altura de Arenillas

El Ayuntamiento de Castellar de la Frontera mantiene activo el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) y el nivel 1 del Plan de Emergencias motivado por el paso de la borrasca Leonardo por el municipio y las alertas de nivel rojo y naranja activadas por la Aemet para la zona durante la jornada de este miércoles.

A lo largo de este miércoles se han registrado incidencias en Castellar de la Frontera como consecuencia del episodio de lluvias y fuertes rachas de viento. La carretera A-405 permanece cortada a la altura del punto kilométrico 37,300, en el cruce al puente de Arenillas, así como el acceso en la zona de Los Timbales. Asimismo, fuera del término municipal, en la A-405R, se mantiene el acceso cortado en término municipal de San Roque.

En cuanto a daños materiales, se ha producido la caída de tres árboles de gran porte en vías públicas que no han obligado a interrumpir el tráfico, sin registrarse daños de gravedad.

En Castellar se han superado los 120 litros por metro cuadrado desde la noche del martes, coincidiendo con la activación del aviso naranja por lluvias y viento. Desde el Ayuntamiento se mantiene un seguimiento constante de la situación y se ruega a la ciudadanía extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y respetar en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y de seguridad.