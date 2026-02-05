Tarifa solicitará la declaración de Zona Catastrófica tras el temporal de la borrasca Leonardo

La borrasca Leonardo engulle la playa de Los Lances de Tarifa y el agua llega hasta los chiringuitos

El Ayuntamiento de Tarifa ha anunciado que ya cuenta con toda la documentación necesaria para solicitar la declaración de Zona Catastrófica debido a los efectos del reciente temporal que ha afectado al municipio.

Durante la primera Comisión Asesora del Plan de Emergencia Local celebrada este jueves, se realizó un primer recuento de los daños ocasionados por la sucesión de borrascas. Entre las principales incidencias se encuentran vías pecuarias cortadas, caminos vecinales sin acceso y cultivos arruinados, así como daños en infraestructuras públicas como la cubierta del polideportivo de La Marina, el cerramiento perimetral del instituto Baelo y el desprendimiento parcial del muro del estadio de fútbol, que también ha sufrido daños en los vestuarios.

El suministro eléctrico ha sido restablecido en la mayoría de los diseminados afectados, aunque zonas como Saladaviciosa, en Facinas, continúan con problemas en dos torres del tendido eléctrico. Durante la alerta, barrios como La Peña, Puertollano y Betis estuvieron varias horas sin luz, motivo por el que el Ayuntamiento mantuvo contactos constantes con Endesa.

Algunos caminos continúan intransitables, como el acceso al Santuario de la Luz, El Palancar, La Ahumada dirección Puertollano, la carretera de Betis y la vía hacia la octava batería de costa del Estrecho, cuya incidencia fue trasladada al Mando de Artillería de Costa del Estrecho (MACTAE), que espera la intervención de la Unidad Militar de Emergencias.

Por su parte, las instalaciones educativas se preparan para la apertura de mañana siempre que se mantenga el aviso amarill. Los operarios municipales continúan trabajando en la reincorporación de señalizaciones urbanas desprendidas y en la retirada de tierra y arena del paseo marítimo y otras calles afectadas.

Durante la comisión también se identificaron nuevas zonas susceptibles de anegaciones que deberán incorporarse al Plan Territorial de Emergencia Local del municipio.