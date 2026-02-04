La borrasca Leonardo engulle la playa de Los Lances de Tarifa y el agua llega hasta los chiringuitos

Los efectos de la borrasca Leonardo y el temporal Atlántico han afectado especialmente este jueves a la localidad de Tarifa. El temporal marítimo, con fuertes ráfagas de viento y las copiosas precipitaciones, se han dejado sentir de manera virulenta en la playa de Los Lances.

El fuerte oleaje y las mareas han engullido parte de la playa hasta alcanzar las empalizadas de varios chiringuitos. En la zona de la Playa Chica, cerca de la Isla de Tarifa y de la zona conocida como Balneario, el agua ha llegado hasta la calzada y ha provocado daños menores en pasarelas de madera.

A su vez, el salidero de aguas residuales de Los Lances (tubo arco) se ha visto colmatado anegando con aguas negras parte de la lámina de arena más cercana al paseo marítimo. Este salidero permite aliviar las aguas residuales mezcladas con pluviales cuando, en caso de fuertes lluvias o pleamar, el sistema de bombeo de la estación depuradora no es capaz de asumir el caudal.

En el núcleo urbano, en la plazoleta Cinco de Oros, o en barriadas como el grupo de viviendas próximo a las calles Martínez Romero y Coronel Cadalso, operarios municipales han retirado ramas y restos de vegetación. La vigilancia municipal sigue y se recomienda a la población extremar el cuidado y evitar desplazamientos innecesarios.

A primeras horas de la jornada se podía apreciar como la carretera N-340 se encontraba rodeada de agua por los márgenes debido al desbordamiento del río Jara a la altura del municipio tarifeño. Además, la vía de acceso de subida al Santuario de la Virgen de la Luz estaba completamente anegada e inaccesible para los vehículos.