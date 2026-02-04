El temporal de lluvia y viento de la borrasca Leonardo está azotando fuerte este miércoles a Tarifa y sus alrededores, también en situación de alerta roja como el resto del Campo de Gibraltar. A primeras horas de la jornada se podía apreciar como la carretera N-340 se encontraba rodeada de agua por los márgenes debido al desbordamiento del río Jara a la altura del municipio tarifeño. Además, la vía de acceso de subida al Santuario de la Virgen de la Luz estaba completamente anegada e inaccesible para los vehículos.