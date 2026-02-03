Jimena calienta motores: ya tiene cartel para un Carnaval 2026 que promete sorprender

El Ayuntamiento de Jimena de la Frontera ha presentado oficialmente el cartel del carnaval 2026, dando el pistoletazo de salida a una de las fiestas más esperadas del calendario festivo del municipio. La celebración tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de febrero, fechas en las que Jimena volverá a llenarse de color, música y ambiente carnavalero.

Aunque la programación completa se dará a conocer en los próximos días, desde el Consistorio ya se han adelantado algunos detalles que refuerzan la apuesta por un carnaval participativo y con identidad local.

Cuatro agrupaciones locales y una gran carpa en el corazón del pueblo

Uno de los platos fuertes del Carnaval de Jimena 2026 será la actuación de cuatro agrupaciones del propio municipio, que subirán al escenario de la carpa que se instalará en la Plaza de la Constitución, epicentro de la fiesta durante ese fin de semana.

Este espacio se convertirá en el punto de encuentro para vecinos y visitantes, acogiendo las principales actuaciones y consolidándose como el corazón del carnaval.

Desde el Ayuntamiento se anima a la ciudadanía a estar pendiente de la publicación de la programación completa, que detallará todas las actividades previstas para unas jornadas que prometen convertir a Jimena de la Frontera en referente carnavalero de la comarca durante el mes de febrero.