Tarifa desvela el cartel de su Semana Santa 2026

La Semana Santa 2026 de Tarifa ya tiene imagen anunciadora. El cartel fue presentado en la tarde de ayer en la parroquia de San Mateo, en un acto que reunió a representantes del mundo cofrade y que supuso el inicio oficial del calendario cofradiero del próximo año.

La obra es una creación del fotógrafo cofrade tarifeño Rubén Rondón, quien ha captado una poderosa imagen del Cristo de la Salud, enriquecida con las intervenciones artísticas del sevillano José Manuel Chamorro, aportando un marcado carácter simbólico y contemporáneo al cartel.

Un acto cargado de emoción y música

La presentación, organizada por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías, comenzó con una apertura musical a cargo del joven músico Carlos Muñoz Román, cuya actuación puso el tono solemne a una cita muy esperada por los cofrades tarifeños.

Durante el acto intervinieron, entre otros, la presidenta del Consejo, María José Cárdenas, y el también responsable del organismo cofrade Pepe Muñoz Manso, quienes destacaron la importancia de este primer encuentro oficial de la Semana Santa 2026.

Ángeles Rondón Rosano, pregonera de la Semana Santa 2026

Uno de los momentos más señalados de la tarde fue la entrega de “las pastas” a la periodista tarifeña Ángeles Rondón Rosano, que será la encargada de pregonar la Semana Santa de Tarifa 2026, un reconocimiento a su trayectoria y vinculación con la ciudad.

Descubrimiento del cartel ante el mundo cofrade

El alcalde de Tarifa, José Antonio Santos, fue el encargado, junto a María José Cárdenas, de descubrir el cartel anunciador, presentado ante un público compuesto mayoritariamente por cofrades y representantes de las distintas hermandades del municipio.

El acto, presentado por Paco Vegara, dejó patente que Tarifa ya comienza a mirar a una Semana Santa 2026 que arranca con fuerza, identidad propia y un cartel que no ha dejado indiferente a nadie.