Juan Emilio Ríos presenta en Algeciras su nueva novela, 'La hermandad de los lúcidos'

El Centro Documental José Luis Cano de Algeciras ha acogido este lunes la presentación de La hermandad de los lúcidos, la nueva novela del escritor algecireño Juan Emilio Ríos. La obra, publicada por Diversidad Literaria, supone la primera novela en solitario de Ríos y marca un nuevo hito en la trayectoria de un autor ampliamente reconocido en el ámbito cultural de la comarca, donde preside el Ateneo José Román, la Agrupación Poética José Luis Cano y ejerce como delegado provincial de la Unión Nacional de Escritores de España.

Durante la presentación, que contó con la asistencia de la teniente de alcalde delegada de Cultura, Pilar Pintor, se destacó la original propuesta literaria del libro, que fusiona elementos históricos con tintes fantásticos. La trama gira en torno a una hermandad secreta de “lúcidos”, vampiros energéticos que, en respuesta a la persecución histórica de científicos, teólogos y pensadores, deciden sabotear el progreso humano a lo largo de distintas épocas.

A través de la periodista Vera Bordalás, el lector se adentra en una narración que recorre episodios como la Conferencia de Algeciras de 1906, las Cortes de Cádiz, el Crack de 1929, la Guerra Fría o el primer Mundial de fútbol, revelando una historia alternativa donde esta organización actúa como fuerza oculta detrás de grandes acontecimientos.

El acto reunió a lectores, representantes culturales y miembros del tejido literario local, que acompañaron al autor en esta puesta de largo de una novela que apuesta por la mezcla de géneros y por una reinterpretación fantástica de la historia.