Tarifa se convierte en escuela de DJ con el regreso del taller de Jade Tansa

La música electrónica vuelve a tomar protagonismo en La Cocotera, ubicado en la San Rosendo 12 de Tarifa, con el regreso del taller de DJ, que celebrará en 2026 su octava edición tras consolidarse como una de las propuestas formativas más demandadas del espacio cultural.

El taller estará impartido por Jade Tansa y se presenta como una oportunidad tanto para quienes siempre han querido aprender a mezclar desde cero como para quienes buscan seguir avanzando en la técnica.

Dos niveles para aprender a mezclar desde cero o mejorar tu técnica

La formación se divide en dos niveles: el nivel principiante, que se celebrará los días 6 y 7 de febrero, y el nivel intermedio, programado para los días 6 y 7 de marzo. No es necesario contar con experiencia previa, ya que basta con acudir con un portátil propio y ganas de aprender.

Desde la organización destacan que el taller está diseñado para ofrecer una experiencia práctica desde el primer momento, con sesiones dinámicas en las que el alumnado trabaja directamente con el equipo y adquiere una base sólida para seguir desarrollándose como DJ. Además, para las personas que se desplacen desde fuera, La Cocotera ofrece descuentos en alojamiento, facilitando así la participación en esta formación intensiva.

Formación musical y ventajas para asistentes de fuera

Como novedad destacada, esta edición incorpora también un taller de DJ para niños, dirigido a edades comprendidas entre 9 y 14 años. La actividad tendrá lugar el sábado 7 de febrero, en horario de 10:00 a 11:00 horas, y está planteada como una experiencia creativa y musical que permite a los más pequeños acercarse al mundo de la mezcla de una forma lúdica y adaptada a su edad.

Las plazas para todos los talleres son limitadas, por lo que desde La Cocotera recomiendan realizar la inscripción con antelación. Toda la información y el proceso de inscripción para los talleres de adultos están disponibles a través de la web oficial del espacio, mientras que el taller infantil puede reservarse directamente por WhatsApp en el 630 87 83 07.

Con esta nueva edición, La Cocotera refuerza su apuesta por la formación cultural y musical, consolidándose como un punto de referencia para quienes quieren dar sus primeros pasos -o seguir creciendo- en el mundo del DJ.