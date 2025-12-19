Ultraligera, Ginebras, Sexy Zebras y Juancasupersub DJ Set en el nuevo festival Sin Frontera 2026 de La Línea

En La Línea Música presenta Sin Frontera 2026, el nuevo festival que se celebrará el 25 de septiembre en la Plaza de Toros de La Línea de la Concepción, ha anunciado las incorporaciones de su primera edición: Ultraligera, Ginebras, Sexy Zebras y Juancasupersub DJ Set, a la espera de confirmar una última banda que completará el cartel.

Ultraligera, una de las propuestas más sonadas, enérgicas y de mayor proyección del rock contemporáneo español, traerá un directo que combina guitarras incisivas y una base rítmica contundente con una lírica de alta densidad poética que reflexiona sobre la vida contemporánea con una mirada subversiva y poderosa. Temas como “Matanza en el Hotel” y “La Basura”, superan los 15 millones de escuchas. En plataformas digitales, la banda supera los 600.000 oyentes mensuales y han hecho historia llenando siete veces consecutivas La Riviera con su Pelo De Foca Tour.

Por su parte, Ginebras, es una banda compuesta por Magüi, Sandra, Raquel y Juls que cuentan con un poderoso directo de tintes indie y acompañado siempre de letras autobiográficas contadas con mucho humor y desparpajo. Entre sus grandes éxitos se encuentran “La Típica Canción”, “Bailando Mal” o “Con Altura”.

Sexy Zebras presentarán en directo Bravo, su último trabajo de estudio, una colección de canciones que respiran verdad, crudeza y belleza en lo cotidiano. Un disco que recoge la historia reciente de una banda que ha sabido reconstruirse, crecer y abrazar su identidad más auténtica y que llevarán al escenario —el terreno que mejor dominan— con la ferocidad y la intensidad que han consagrado a Sexy Zebras.

Juanca, batería de la icónica banda Supersubmarina, ofrecerá una sesión llena de himnos del indie y del rock nacional, extendiendo la pasión de la banda desde la cabina. Sus sets, aclamados por su energía y criterio musical, se han consolidado como una forma de mantener viva la música de Supersubmarina y de seguir conectando con sus seguidores.