El motivo histórico por el que a los algecireños se les llama “especiales” y no es lo que crees

En Algeciras es habitual escuchar que a sus vecinos o a sus eventos se les llama “especiales”, como el carnaval especial algecireño, un término que muchos asocian al carácter de la ciudad o a su forma de ser.

Sin embargo, el origen de este apelativo no tiene nada que ver con halagos modernos, sino con una decisión política y fiscal tomada hace casi siete siglos.

Un impuesto clave para conquistar Algeciras

Hay que remontarse al año 1340, cuando el rey Alfonso XI -en plena ofensiva cristiana- puso sus ojos en la estratégica ciudad de Algeciras. En aquel momento, la plaza estaba fuertemente defendida por 12.000 arqueros y 8.000 jinetes musulmanes, lo que obligaba a sostener un enorme esfuerzo militar… y económico.

Para financiar la campaña, el monarca impulsó un impuesto especial que gravaba todas las compraventas. Así nació la alcabala, considerada por muchos historiadores como el IVA de la Edad Media. La jugada funcionó: con ese dinero se pudo mantener al ejército y la ciudad acabó cayendo.

Beneficios fiscales para repoblar la ciudad

Una vez conquistada Algeciras, el problema fue otro: había que repoblarla. La solución volvió a ser excepcional. Alfonso XI concedió tierras y ventajas fiscales únicas a quienes decidieran establecerse en la ciudad, beneficios que no existían en otros lugares del reino.

Ese trato diferenciado, unido al impuesto especial que había hecho posible la conquista, dio origen al apelativo de “especiales” para los habitantes de Algeciras.

Especiales… por decreto real

Así que no, los algecireños no son especiales solo por carácter o fama. Lo son por historia. Este apodo que ha sobrevivido siglos y que convierte a Algeciras en una de las pocas ciudades cuyo apelativo popular nace, literalmente, de una excepción histórica.