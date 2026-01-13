¿Quién fue María Cristina? La regente que da nombre al parque más emblemático de Algeciras

El Parque María Cristina, situado en pleno centro de Algeciras, es uno de los espacios verdes más representativos de la ciudad y también uno de los que mejor conecta el urbanismo local con la historia de España. Con una superficie cercana a los 30.000 metros cuadrados, el parque se estructura en torno a una plaza central circular, rodeada de bancos corridos decorados con azulejos sevillanos, entre palmeras, ficus, pinos, laureles y otras especies que le dan identidad y sombra.

Un parque nacido en el siglo XIX

Su origen se remonta a 1832, cuando el Ayuntamiento de Algeciras proyectó la creación de un paseo ajardinado como espacio de recreo público, entonces en las afueras de la ciudad. La iniciativa contó con el apoyo del gobernador militar del Campo de Gibraltar, que facilitó el diseño del recinto a través de la Comandancia de Ingenieros.

Aunque el proyecto inicial se vio alterado con el paso del tiempo - especialmente tras la construcción del Teatro de Variedades a finales del siglo XIX -, el parque fue recuperado por el municipio en 1929 y reformado al año siguiente, dando lugar a la configuración que hoy se conserva.

Reformas y consolidación urbana

En 1930, el parque fue objeto de una profunda remodelación que marcó su configuración actual. Se procedió a su cerramiento y a la reorganización del interior mediante nuevos caminos estructurados en torno a la plaza central.

Los bancos corridos se recubrieron con azulejos procedentes de los alfares de Triana, los mismos que se utilizaron para embellecer la Plaza Alta y el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, reforzando la coherencia estética del centro histórico de Algeciras.

También se instalaron las farolas que anteriormente habían iluminado la Plaza Alta.

¿Por qué se llama Parque María Cristina?

El nombre del parque no es casual. Hace referencia a María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, reina consorte de Fernando VII y regente de España entre 1833 y 1840, durante la minoría de edad de su hija Isabel II. Su regencia coincidió con un periodo decisivo de la historia española, marcado por la Guerra Carlista y la consolidación del liberalismo.

Durante el siglo XIX fue habitual dedicar calles, plazas y espacios públicos a figuras de la Corona, especialmente a reyes y regentes, como forma de reconocimiento institucional. Por ello, numerosos espacios urbanos en Andalucía y en el resto del país adoptaron el nombre de María Cristina, reflejando la huella política y simbólica de su regencia en el urbanismo español de la época.

Un símbolo vivo de la ciudad

Hoy, el Parque María Cristina no solo es un lugar de paseo y descanso, sino también un símbolo de la evolución urbana de Algeciras, un espacio donde naturaleza, historia y memoria colectiva conviven en pleno centro de la ciudad.