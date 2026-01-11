El pueblo blanco "más infravalorado de Andalucía" se encuentra en el Campo de Gibraltar, según National Geographic

"El municipio más al norte del Campo de Gibraltar, aferrado al Parque Natural de los Alcornocales, recibe un nombre acorde a su ubicación limítrofe: Jimena de la Frontera. Enclavado en la Serranía de Ronda, este pueblo blanco es uno de los menos conocidos de Cádiz, pero tiene para todos los gustos". Así arranca el reportaje que National Geographic dedicó en 2025 a este maravilloso pueblo perteneciente a la comarca del Campo de Gibraltar.

Las pinturas rupestres, una fortaleza, murallas únicas, restos de una iglesia mozárabe, arquitectura religiosa, el último bosque subtropical de Europa y un núcleo reconocido como Conjunto Histórico - Artístico conforman sus grandes e indiscutibles atractivos, para todos los gustos.

Jimena de la Frontera, en el Campo de Gibraltar. / Turismo Cádiz

La presencia humana en su territorio se remonta muy, pero que muy atrás. Prueba de ello son las pinturas rupestres del abrigo de Laja, con únicas escenas marítimas de la Edad de Bronce en la península ibérica, "una de las cuevas rupestres más representativas del Arte Sureño, en sus paredes se pueden ver embarcaciones, figuras, animales e ídolos dibujados hace miles de años". Posteriormente, Jimena de la Frontera ha sido fundamental en la historia como destacado enclave militar.

Castillo de Jimena de la Frontera. / jimenadelafrontera.es

Destaca la belleza de su trazado urbano típico de la época musulmana y sus hermosas casas encaladas algunas del siglo XVIII, no en vano, fue declarado Conjunto Histórico - Artístico en 2004, por un lado. Por otro, los tempos cristianos como la Iglesia y convento de Nuestra Señora de la Victoria. Uno de los importantes tesoros de esta mágica población es el Castillo de los siglos XIII y XIV, protegido desde 1931, rodeado de una muralla romano-bizantina con aljibes de época medieval.

El Parque Natural de los Alcornocales, la última selva de Europa. / Turismo Cádiz

Por supuesto, la revista especializada en viajes no sólo destaca el patrimonio histórico, artístico y arquitectónico, que no es poco. También dedica un gran espacio a alabar el entorno natural de Jimena. Concretamente, a la que es considerada la última selva del Mediterráneo europeo, pulmón verde y alternativa de ocio al aire libre de incalculable valor.

¿Crees que Jimena de la Frontera está infravalorada?