Monumental Las Palomas, en Algeciras, donde puedes ver los bisontes de las cuevas de Altamira: "La mejor y más bonita plaza de toros de Andalucía"

"De finales de los años sesenta y principios de los setenta, Algeciras cuenta con tres edificios de gran importancia arquitectónica: la plaza de toros monumental de Las Palomas, la Escuela de Arte y la parroquia de María Auxiliadora-San Isidro. El coso taurino fue construido en 1969 y sus arquitectos fueron Miguel Blánquez, José Cáceres y Joaquín Cuello". Esto escribía en julio de 2023, Juan Carlos Martín Matilla, licenciado en Filología, vocal de Patrimonio de la Asociación Cultural La Trocha y miembro de la sección 2ª Arqueología, Etnología, Patrimonio y Arquitectura del IECG.

Las siguientes líneas versarán sobre uno de ellos, la Monumental de Las Palomas, edificio que sin duda ha cosechado elogios a lo largo de sus años de existencia y un gran cariño no sólo entre los aficionados a la tauromaquia. "La mejor y más bonita plaza de toros de Andalucía. También se celebran conciertos", reseñaba Antonio completando una valoración de cinco estrellas.

Plaza de toros monumental de Las Palomas, en Algeciras

En su día, este coso taurino reemplazó a la histórica plaza de toros La Perseverancia, reducida a escombros en 1975. De su arquitectura destacan dos relieves de su fachada principal que representan los bisontes de las cuevas de Altamira y la visera que circunda todo el anillo superior, formada por una sucesión de pequeñas bóvedas de medio cañón rebajado. En el exterior cuenta con una galería porticada con pilares de hormigón.

Plaza de Toros de Algeciras. / Van Der Frki

La ciudad de Algeciras tiene la suerte de contar conun edificio de extraordinario calado como es la Plaza de toros Monumental de Las Palomas, en la calle Riera Volantes, junto al nuevo recinto ferial al pie del cerro de los Adalides (también llamado de las Palomas por encontrarse en él un cuartel militar dedicado a la colombofilia). Se trata de una plaza de Segunda Categoría con capacidad para más de once mil espectadores.

Desde su inaguración, ha sido escenario emblemático y testigo de innumerables de eventos clave en la historia de la ciudad. La primera corrida de toros celebrada en Las Palomas tuvo un cartel de gala con Miguelín, Paquirri y Ángel Teruel. Durante los últimos años, la Monumental de Las Palomas se ha consolidado como uno de los destinos taurinos y turísticos más destacados de la provincia de Cádiz. Cada temporada, Algeciras acoge varios festejos taurinos de primer nivel durante su Feria Real, consolidándose como una de las citas más esperadas del calendario taurino andaluz. Se erige como un monumento cultural que ha contribuido significativamente a la tradición taurina en la región. En ella, figuras del toreo como toreros emergentes que buscan abrirse paso en el escalafón, ofreciendo tardes de gran emoción y entrega.

En la Puerta Grande de la plaza, se encuentra el monumento al torero algecireño e histórico Miguel Mateo Salcedo, siempre recordado entre otras anécdotas por la gran rivalidad con Manuel Benítez 'El Cordobés'. En los anales de la tauromaquia ha pasado uno de los episodios más llamativos que protagonizó en 1968, cuando saltó al ruedo vestido de calle durante una corrida de éste para acariciar al toro y demostrar así que era demasiado manso para ser lidiado.