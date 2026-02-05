Los Barrios se convierte en un gran lienzo: vuelve el Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre

La Villa de Los Barrios volverá a llenarse de color, caballetes y creatividad con la celebración del IX Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre ‘Villa de Los Barrios’, una de las citas culturales más esperadas dentro de la programación de las Jornadas Culturales Andaluzas.

La delegada de Participación Ciudadana, Sara Lobato, junto a la concejala de Cultura, Cristina Marchante, han presentado las bases de esta nueva edición, que invita a artistas a capturar la esencia del municipio en una intensa jornada de creación artística.

Paisajes, gentes y costumbres como protagonistas

El certamen se celebrará el 21 de febrero, en horario de 9:00 a 15:00 horas, y permitirá la participación con estilo y técnica libres. La temática girará en torno a Los Barrios, sus paisajes, sus gentes y sus costumbres, convirtiendo las calles y rincones del municipio en un auténtico museo al aire libre.

Durante seis horas, los participantes deberán plasmar su visión del municipio en una obra creada íntegramente durante la jornada, fomentando así el arte en directo y el contacto con el público.

Inscripciones abiertas hasta el 12 de febrero

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 12 de febrero y deberán realizarse a través del correo electrónico cultura@ayto-losbarrios.es. Las personas interesadas pueden consultar las bases completas del certamen a través del enlace habilitado por el Ayuntamiento.

Desde el Consistorio se anima tanto a artistas como a vecinos y visitantes a disfrutar de una jornada cultural que refuerza el valor del arte, la identidad local y la participación ciudadana en el marco de las Jornadas Culturales Andaluzas.