Estos son los finalistas del carnaval de Los Barrios 2026

Clasificados para la final del carnaval de Los Barrios

Tras el éxito de la primera semifinal celebrada el pasado sábado, esta nueva cita terminó de completar el cuadro de honor de cara a la gran final. El público respondió llenando el recinto y entregándose al talento, la ironía y la pasión de las agrupaciones, que lo dieron todo sobre las tablas en una velada que muchos ya califican de inolvidable.

El jurado ya ha decidido: estas son las agrupaciones finalistas

Después de una noche intensa y muy competida, el jurado emitió su veredicto y ya se conocen las agrupaciones que lucharán por el primer premio en la Gran Final del Carnaval de Los Barrios.

En la modalidad de chirigotas, han logrado el pase:

Los KFC

A quien le importa

Los del Vapercito

En comparsas, los finalistas son:

Los Delirantes

La Gracia Divina

Los Artificiales

Agrupaciones que destacaron por la calidad de sus letras, la afinación, la puesta en escena y la conexión con el público, que no dejó de arroparlas durante toda la noche.

Cuenta atrás para la Gran Final

La Gran Final se celebrará el próximo sábado 14 de febrero, una fecha señalada en el calendario carnavalero y que promete convertirse en uno de los grandes eventos del año en Los Barrios. Una noche perfecta para celebrar San Valentín al más puro estilo carnavalero: con coplas, risas y emoción.