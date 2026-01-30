Estos son los planes que no te puedes perder el fin de semana del 30 de enero en el Campo de Gibraltar

El último fin de semana de enero llega cargado de propuestas culturales en el Campo de Gibraltar, con una agenda que combina música en directo, teatro, literatura, danza clásica y actividades al aire libre.

Rock alternativo y literatura en los Boxes de Alcultura

El jueves 30 de enero, los Boxes de Alcultura acogen una de las citas musicales más esperadas con la llegada de El Diablo de Shanghai, banda procedente de Barcelona. Las entradas se pueden consultar en su web.

Grupo musical 'El diablo de Shangai'

Ese mismo día, se celebra la presentación de “Ráfagas, destellos literarios”, la revista anual dirigida por la escritora Rosario Troncoso, una cuidada publicación literaria editada por Quemedéhe Editorial que reúne distintos géneros con el lenguaje marinero como hilo conductor.

Flamenco y teatro en Algeciras

La agenda del 30 de enero continúa en el Salón de Actos del Centro Documental José Luis Cano, donde a partir de las 19:00 horas tendrá lugar el concierto “Guitarra sola” del guitarrista algecireño José Manuel León, uno de los referentes actuales de la guitarra flamenca.

También el viernes, el Teatro Florida de Algeciras acoge la representación de “Pijama para seis”, una comedia de enredos de ritmo frenético escrita por Marc Camoletti, con un reparto encabezado por Gabino Diego, dentro de la programación teatral del fin de semana.

Obra 'Pijama para seis'

El Cascanueces llega a La Línea

La danza clásica será protagonista en La Línea de la Concepción el 30 de enero, con la representación de “El Cascanueces” a cargo del prestigioso Ballet de Kiev, en el Palacio de Congresos. La compañía regresa a los escenarios españoles tras el éxito de sus giras anteriores. Las entradas están agotadas.

Ballet de Kiev con 'El Cascanueces'

Dibujo urbano en Tarifa

El domingo 1 de febrero, el Antiguo Matadero de Tarifa será el escenario de una nueva cita del Grupo de Dibujantes del Campo de Gibraltar, que se reunirá para capturar la esencia de este edificio emblemático. La actividad, gratuita, se desarrollará entre las 11:00 y las 13:30 horas.