Tarifa refuerza su liderazgo turístico con el distintivo de Destino Turístico Inteligente

La ciudad de Tarifa ha dado un paso decisivo en su estrategia de modernización turística con la recepción oficial del distintivo y certificado Tarifa Destino Turístico Inteligente Adherido otorgado por la Secretaría de Estado de Turismo a través de Segittur. Este reconocimiento, que acredita la integración del municipio en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), tuvo un papel protagonista en Fitur 2026.

El acto, presidido por la Secretaría de Estado de Turismo y Segittur, fue también un reconocimiento formal del trabajo desarrollado por Tarifa para alinearse con los estándares del modelo DTI. El certificado, con validez hasta el 24 de octubre de 2027, permitirá al municipio seguir avanzando en su proceso de transformación digital y en la implantación de soluciones innovadoras que mejoren la experiencia del visitante y la gestión del destino.

La elaboración del diagnóstico DTI fue realizada por Segittur en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística del Destino Inteligente Campo de Gibraltar, una iniciativa gestionada por la Mancomunidad de Municipios y financiada por la Unión Europea–Fondos NextGenerationEU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del Componente 14, Inversión 1 (CI14.1.2), dependiente del Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España y de la Consejería de Turismo y Acción Exterior de la Junta de Andalucía.

Este diagnóstico supone un paso fundamental para identificar oportunidades, definir prioridades y orientar la estrategia turística de Tarifa hacia un modelo más eficiente, sostenible y adaptado a los retos del futuro.

Un proceso iniciado en 2021 que culmina una etapa clave

El Ayuntamiento de Tarifa forma parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes desde junio de 2021, y con la elaboración de este diagnóstico culmina una fase esencial en su evolución hacia un destino más preparado, conectado y resiliente.

La obtención del distintivo DTI consolida la visión de Tarifa como un destino que combina su riqueza natural, cultural y patrimonial con una apuesta firme por la innovación y la excelencia turística. Este reconocimiento impulsa al municipio a seguir desarrollando proyectos estratégicos que refuercen su competitividad y su capacidad para ofrecer experiencias de calidad en un entorno cada vez más digitalizado.