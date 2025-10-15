El Ballet de Kiev trae la magia de El Cascanueces a La Línea.

El próximo 30 de enero de 2026, el Palacio de Congresos de La Línea de La Concepción se transformará en un escenario de ensueño cuando el Ballet de Kiev presente El Cascanueces de Tchaikovsky, una de las obras maestras más celebradas del ballet clásico mundial.

Tras el rotundo éxito de sus giras por España entre 2022 y 2025, donde más de 225.000 espectadores quedaron fascinados por la excelencia técnica y artística de esta compañía, el Ballet de Kiev regresa en 2026 dispuesto a conquistar nuevamente los escenarios más importantes del país. La cita en La Línea promete ser uno de los eventos culturales más destacados de la temporada.

El Cascanueces narra las aventuras de Clara, una niña que recibe como regalo de Navidad un cascanueces con forma de soldado de madera. Cuando cae la noche, Clara es transportada a un mundo mágico donde los juguetes cobran vida y su cascanueces se transforma en un apuesto príncipe. Juntos emprenden un viaje extraordinario por un reino de fantasía poblado por dulces danzantes y flores encantadas, enfrentándose al temible Rey de los Ratones y su ejército.

El sello inconfundible del Ballet de Kiev

Lo que hace única esta producción es la combinación perfecta de elementos que solo el Ballet de Kiev puede ofrecer: coreografías sobrias y elegantes basadas en la versión original de Marius Petipa y Lev Ivanov, líneas perfectas que reflejan años de formación en la escuela rusa de ballet, solistas virtuosos capaces de transmitir emoción en cada movimiento, y vestuario y decorados excepcionales diseñados exclusivamente por maestros artesanos de Kiev.

Desde la etérea escena de la nieve hasta la deslumbrante danza de las flores, pasando por la icónica interpretación del Hada de Azúcar y el emocionante Gran Pas de Deux final, cada momento de la representación es una celebración de la belleza y la fantasía.

La música que marcó la Navidad para siempre

La partitura de Piotr Tchaikovsky es considerada una de las composiciones más brillantes de la música clásica. Sus melodías inolvidables evocan la alegría, el misterio y el encanto de la temporada navideña, convirtiendo El Cascanueces en una tradición imprescindible para millones de familias en todo el mundo.

Las giras del Ballet de Kiev por España en los últimos años han quedado grabadas en la memoria colectiva no solo por su excelencia artística, sino también por el contexto histórico que las rodea. La tragedia que atraviesa Ucrania ha dado un significado especial a cada función, convirtiendo cada actuación en un acto de resistencia cultural y un mensaje de esperanza.

Información práctica