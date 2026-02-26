Estas son las agrupaciones que han conquistado al jurado en el Carnaval de Tarifa 2026

El Carnaval de Tarifa 2026 ya tiene veredicto. El jurado del Concurso Oficial de Agrupaciones ha dado a conocer el fallo final tras varias jornadas cargadas de coplas, humor y crítica, proclamando a las mejores comparsas y chirigotas de esta edición.

Comparsas: dominio de La Última Cuerda

En la modalidad de comparsas, el primer premio ha sido para La Última Cuerda, que logró conquistar al jurado con su propuesta, letras y puesta en escena.

El segundo puesto fue para La Gracia Divina, seguida en tercera posición por Los Artificiales. El cuarto premio recayó en Los Trapos Sucios, completando así un palmarés muy disputado y de gran nivel artístico.

Chirigotas: el humor de Partido Vegano se lleva el primer premio

En chirigotas, el primer premio fue para Partido Vegano, que destacó por su ingenio y conexión con el público.

El segundo premio lo obtuvo Los Padres de Dios y Yo, mientras que el tercer puesto fue para Mr. Levantichón. Cerró la clasificación en cuarta posición Los Condes de Montenmedio.

Un Carnaval que reafirma el talento tarifeño

El fallo del jurado confirma el gran nivel de las agrupaciones participantes y consolida el Concurso de Agrupaciones de Tarifa como una de las citas más esperadas del calendario carnavalesco en la comarca.

El Carnaval 2026 deja así momentos memorables sobre las tablas y demuestra, una vez más, que en Tarifa el arte, la crítica y el humor siguen más vivos que nunca.