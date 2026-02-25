Tarifa, a contrarreloj para retirar la arena que inunda el paseo marítimo por los temporales

El Ayuntamiento de Tarifa ha licitado de emergencia los medios para empezar a retirar la arena que inunda al paseo marítimo por los últimos temporales de borrascas. El concejal de Playas, Nacho Trujillo, ha asegurado este miércoles que antes del próximo viernes darán comienzo los trabajos con la maquinaria necesaria para despejar las dunas que se han formado en buena parte del frente que separa la ciudad de la playa de Los Lances. El gobierno local trabaja a contrarreloj para adecentar una zona fundamental antes de un fin de semana que se espera con muchas visitas como antesala de un marzo muy turístico.

Trujillo ha explicado a Europa Sur que la concejalía ha tenido que seguir los trámites pertinentes y licitar de emergencia a Costas los medios necesarios para afrontar estos trabajos de limpieza que requieren una maquinaria específica. El responsable de playas, además, ha señalado que el gobierno municipal -conformado por el PP y Nuevos Aires- ha priorizado el uso de los operarios disponibles a zonas más sensibles con las vías y carreteras.

En cualquier caso, Trujillo ha avanzado que entre el jueves y el viernes arrancarán las labores de limpieza para desalojar toda la arena y garantiza que para la semana que viene el paseo marítimo recuperará la normalidad.

En el Ayuntamiento tarifeño son conscientes de las quejas vecinales existentes por el estado del paseo marítimo y piden comprensión ante la complicada situación que ha vivido el municipio con los numerosos desperfectos causados por las borrascas, una problemática que llevó al gobierno local a solicitar la declaración de zona catastrófica para apoyarse en las ayudas económicas tanto del Gobierno como de la Junta para reparar y construir los cuantiosos daños acumulados.