Este es el día que se celebra la XLI Chorizada Popular en Algeciras

Algeciras vuelve a vivir una de sus citas más queridas del calendario festivo. La Peña Ferroviaria celebrará este sábado 28 de febrero la XLI Chorizada Popular, un evento ya consolidado dentro del Carnaval Especial que cada año reúne a cientos de vecinos en torno al buen ambiente, la música y la tradición.

La fiesta tendrá lugar, como es habitual, en el exterior de la Peña Ferroviaria, en la avenida Agustín Bálsamo, convirtiendo la zona en un punto de encuentro para disfrutar del carnaval al aire libre.

Vicente Palomares será el pregonero de esta edición

El pregón de esta 41 edición correrá a cargo de Vicente Palomares, en reconocimiento a su constante implicación con la cultura y las tradiciones locales. Un nombramiento que pone en valor el compromiso con las raíces festivas de la ciudad.

A partir de las 13:30 horas, comenzarán las actuaciones de agrupaciones carnavalescas, que pondrán ritmo, humor y letras afiladas a una jornada marcada por el ambiente familiar y festivo.

Carnaval, convivencia y tradición en pleno 28F

La XLI Chorizada Popular coincide además con el Día de Andalucía, lo que añade un componente aún más especial a esta celebración que combina gastronomía popular y carnaval.

Con más de cuatro décadas de historia, la Chorizada Popular de la Peña Ferroviaria se reafirma como una de las grandes tradiciones de Algeciras, manteniendo viva la esencia del carnaval en la calle y fortaleciendo la convivencia entre generaciones.