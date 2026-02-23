Las borrascas lastran el inicio de año de los Puertos del Estado, que descienden un 4,5% en enero hasta 41,1 toneladas

Los puertos de interés general movieron 41.197.256 toneladas en enero, lo que supone un descenso del 4,5% respecto al mismo mes del año anterior. El balance se ve fuertemente afectado por los temporales que han azotado buena parte de España, con especial impacto en el estrecho de Gibraltar y el Puerto de Algeciras.

El mes pasado, el tráfico de la mercancía general descendió el 8,1% respecto a enero de 2025, y un movimiento de casi 20 millones de toneladas, con una caída del 7,8% de la convencional, con 6,1 millones de toneladas, y del 8,2% de la contenerizada (13,8 millones de toneladas). Respecto a los contenedores (teus), disminuyeron un 4,2% (1,3 millones).

Los graneles sólidos crecieron el 1,4%, con un total de 6,2 millones de toneladas, gracias a una recuperación del carbón, pero sobre todo de cereales y frutas. Los graneles líquidos registraron el mes pasado un descenso del 2,4% con 13,7 millones de toneladas movidas. El tráfico ro-ro cayó un 8,9% -con 5,2 millones de toneladas gestionadas-, respecto a enero de 2025. El tráfico de pasajeros creció un 0,6% en enero de 2026 respecto al mismo mes del anterior, superando los 2,4 millones de movimientos.

En este contexto, el Puerto de Algeciras mantuvo su posición como líder nacional a pesar de mover 7 millones de toneladas, un 13,8% menos que el año anterior. El principal puerto español vio sus terminales de mercancías paralizadas o con la actividad interrumpida puntualmente durante varios días, así como el tráfico de ferris, por los fuertes vientos en el estrecho de Gibraltar. Pese a todo, la dársena movió el 15% del total de las mercancías del país.

Descenso andaluz

Los puertos de interés del Estado de Andalucía comenzaron 2026 con 11,4 millones de toneladas movidas, un 8,7% menos que en el arranque del anterior ejercicio. La región, una de las más castigadas por el temporal, refleja estos efectos en su balance mensual.

Huelva comenzó el ejercicio como el sexto puerto del país y el segundo regional. La dársena onubense movió 2,5 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 2,5%. La caída del 42% en el tráfico de graneles sólidos fue uno de los responsables de este balance.

El aumento del tráfico de mercancía general permitió aupar al Puerto de Málaga a números positivos en enero. El muelle aumentó un 25,9% su registro respecto a enero de 2025, con 506.146 toneladas movidas.

Por su parte, Cádiz sufrió el mayor descenso de tráficos en términos porcentuales de Andalucía con un 20,8% menos en enero. Así, la dársena cerró el mes con 379.620 toneladas, con menores registros en casi todas las categorías de mercancía.

Almería consiguió un resultado positivo en enero, con un aumento del 5,2% de los tráficos, con 375 mil toneladas. En cuanto al Puerto de Motril, creció un 19,9% hasta 251.601 toneladas en el primer mes del 2026.

En lo que respecta al tráfico de pasajeros, los puertos de la Bahía de Algeciras (Algeciras y Tarifa) volvieron a ser los que más movimiento registran en la península, solo por detrás de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Su balance de enero arroja un descenso del 3,9%, con 384.350 personas. Dada las continuas interrupciones en las rotaciones, supone un registro razonable para comenzar el ejercicio.

Málaga sí creció notablemente en cuando a pasajeros, un 43,2%, hasta 55.706 viajeros, gracias al crecimiento del 125% en el número de cruceristas en enero. Cádiz también mejoró sus datos con 20.312 pasajeros, un 34,4% más, gracias a la mejora de los cruceros. Almería movió 36.766 viajeros (-10,2%); Motril, 9.283 (+19,8%); Huelva, 2.836 (-2%), y Sevilla, ninguno.