Noche grande de flamenco en Los Barrios por el Día de Andalucía

Los Barrios celebrará el Día de Andalucía al compás del mejor arte jondo con una Velada Flamenca organizada por la Peña Cultural Flamenca “Fosforito”. La cita tendrá lugar el sábado 28 de febrero a las 22:00 horas en la sede de la peña, ubicada en el local de la Plaza de Toros La Montera.

Una noche para celebrar nuestras raíces

El evento reunirá sobre el escenario al reconocido cantaor José Montoya Carpio “El Berenjeno”, que pondrá voz a una velada cargada de sentimiento y tradición. Junto a él, el toque magistral de Manuel Heredia a la guitarra completará un cartel pensado para los amantes del flamenco más auténtico.

La cita busca rendir homenaje a la identidad andaluza a través de uno de sus mayores símbolos culturales: el flamenco, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Cultura y tradición en el corazón del municipio

La velada está organizada por la Peña Cultural Flamenca Fosforito, con la colaboración del Ayuntamiento de Los Barrios, y se presenta como una oportunidad perfecta para celebrar el 28F en un ambiente cercano, cultural y profundamente andaluz.

Una noche para sentir el quejío, el compás y el orgullo de pertenecer a una tierra donde el arte se vive con pasión.