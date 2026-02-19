Algeciras busca la mejor imagen de 2026: abierto el II Concurso de Fotografía

El tiempo
El Ayuntamiento lanza el II Concurso de Fotografía Algeciras 2026 para capturar la esencia, cultura y rincones únicos de la ciudad

Ya está en marcha el II Concurso de Fotografía Algeciras 2026, una iniciativa que invita a aficionados y amantes de la fotografía a mostrar, con una imagen inédita, lo mejor del municipio.

La convocatoria anima a captar la esencia de Algeciras, desde sus paisajes y atardeceres hasta su patrimonio, su vida cotidiana o sus eventos culturales. El certamen se enmarca dentro de la apuesta municipal por promover el turismo, la cultura y la participación ciudadana a través del arte visual.

Cómo participar en el Concurso de Fotografía Algeciras 2026

Las personas interesadas en participar deben presentar una fotografía original e inédita que represente algún aspecto destacado de la ciudad. Las bases completas del concurso, así como el procedimiento de envío de las imágenes, están disponibles en la web oficial del Ayuntamiento de Algeciras.

El II Concurso de Fotografía Algeciras 2026 se consolida así como una oportunidad perfecta para dar visibilidad al talento local y construir, a través de la mirada de sus ciudadanos, una galería colectiva que refleje la identidad y el atractivo de la ciudad.

Si tienes esa imagen especial que resume lo que significa Algeciras para ti, ahora es el momento de compartirla.

