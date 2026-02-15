El arte llama a la puerta del hospital en Algeciras y transforma la estancia en esperanza

El arte vuelve a sonar entre pasillos hospitalarios. El proyecto ‘Arte en Vena’, creado por la Asociación Cultural Sirimusa, continúa su labor con el objetivo de humanizar la estancia hospitalaria en el Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras, en colaboración con el AGSCampo de Gibraltar Oeste y la Comisión de Humanización.

Bajo esa premisa, la iniciativa convierte la música y la cultura en herramientas de intervención social. Tras cuatro años de trayectoria, Arte en Vena ha conseguido dar vida a los AIS (Artistas Internos Residentes), consolidando una red de creadores que aportan su talento de forma altruista como auténticos donantes de arte.

Flamenco, carnaval y conciencia social en los pasillos

Durante este semestre, el flamenco tendrá una presencia destacada, junto a propuestas vinculadas al Carnaval y la fotografía con conciencia, ampliando el alcance cultural del proyecto.

Las próximas intervenciones ya tienen fecha:

24 de marzo , con J. Rafael Castro y Yiyo y Cía

, con 7 de abril , con María La Mónica y Adrián Trujillo

, con 5 de mayo , con Marina “La Caracola” y J. Carlos Torres

, con 3 de junio , con el Coro Flores de Algeciras

, con el Además, cuentan con una exposición llamada "No más voces silenciadas".

Una red de apoyo cultural y educativo

La iniciativa cuenta también con el respaldo de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar y la Fundación Paco de Lucía, que apoyan un proyecto cuyo objetivo principal es claro: hacer más liviana la estancia hospitalaria a través del arte.

Desde Sirimusa animan a quienes deseen sumarse como #donantedearte a contactar con la asociación y formar parte de una red que demuestra que, cuando el arte llama, la esperanza responde.