Pepe Vargas, un referente del flamenco, será nombrado Hijo Adoptivo de Algeciras

La junta de gobierno local de Algeciras bajo la presidencia del alcalde, José Ignacio Landaluce, ha aprobado la propuesta del primer edil de iniciar el expediente de nombramiento de José Luis Vargas Quirós, conocido popularmente como Pepe Vargas, como Hijo Adoptivo de Algeciras.

"Pepe Vargas ha sido y sigue siendo uno de los más firmes defensores del flamenco en toda su extensión. Se ha convertido por méritos propios es uno de los grandes garantes de este arte, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y en un pilar fundamental de la cultura algecireña”, ha manifestado la primera autoridad municipal.

“Sin lugar a dudas, Pepe Vargas es una de las personas más cultas que existen en el mundo del flamenco, pero además hablamos de un gran hombre comprometido con Algeciras y con ayudar a mejorar nuestra ciudad”, resalta.

Landaluce destaca la labor de Vargas, desde 1994 hasta 2016, al frente "de la que ha sido su peña de toda la vida, la Sociedad del Cante Grande de Algeciras, de la que es presidente de honor". El alcalde remarca que se ha convertido "en uno de los mejores avales que sostienen esta propuesta, que cuenta con un amplio respaldo de la sociedad algecireña”.

El regidor recuerda que Pepe Vargas fue distinguido por el Ayuntamiento de Algeciras con la Medalla de la Palma en agosto de 2016 y que el 3 de noviembre de 2017 recibió la Palma de Plata Ciudad de Algeciras, "uno de los más prestigiosos galardones flamencos de cuantos se conceden en España".

Pepe Vargas, de padre nacido en Los Barrios y madre natural en Jerez, vio la luz en Madrid en 1943, donde residió hasta los 14 años.. A dicha edad migró a Venezuela, donde residió más de 25 años. En 1970 fundó, en la ciudad de Caracas, la peña flamenca Manuel Torre, en unión de unos cuantos aficionados andaluces residentes en esa ciudad.