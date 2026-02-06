Algeciras solicita la declaración de zona catastrófica por los destrozos de la borrasca Leonardo

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha anunciado que la junta de gobierno local, en su reunión de este viernes, ha acordado iniciar los trámites para solicitar la declaración de Algeciras como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, lo que se ha considerado siempre como zona catastrófica. El Gobierno de España avanzó el pasado jueves que aprobará una declaración de zonas especialmente afectadas por el temporal de la borrasca Leonardo que afecta a Andalucía una vez que este finalice y que se traducirá en ayudas a los afectados.

"El tren de borrascas que nos viene azotando ha causado importantes daños estructurales en muchas infraestructuras y necesitamos contar con los mecanismos necesarios para repararlos", ha explicado el primer edil.

De cara a las próximas horas, el regidor algecireño ha reiterado el llamamiento a la prudencia de todos los ciudadanos, recalcando que “quedan aún horas muy complicadas, especialmente mañana sábado y el próximo lunes, con fuertes rachas de viento e intensas lluvias, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología”. Landaluce recuerda que todos los servicios municipales y de emergencias siguen operativos y trabajando para intervenir en el momento y lugar donde ser les requiera.

“Aunque ha seguido lloviendo, la noche en términos generales ha sido tranquila, pero no podemos bajar la guardia ni un segundo, porque como vengo diciendo, la realidad ha superado las previsiones”, resalta el alcalde.

El Faro y Las Herrizas

En lo que se refiere a las incidencias registradas en la ciudad, el Ayuntamiento ha asegurado que la empresa municipal de aguas (Emalgesa) está trabajando en la resolución de dos incidencias, una de ellas detectada que afecta a la urbanización El Faro, como consecuencia del desprendimiento de tierras registrado el pasado jueves, y sobre la que está actuando también Endesa, por lo que se espera que a las tres de la tarde quede restablecido el suministro de agua potable en la zona.

La otra incidencia principal está localizada en Las Herrizas, concretamente en la calle Chihuahua, donde otro corrimiento de tierras afectó a una de las conducciones, situación que está siendo valorada por los técnicos de la empresa.

En lo que se refiere al pabellón polideportivo municipal Ciudad de Algeciras - Doctor Juan Carlos Mateo, actualmente no hay ninguna persona alojada.