El Gobierno aprobará una declaración de zonas afectadas para Andalucía

El Gobierno aprobará una declaración de zonas especialmente afectadas por el temporal que afecta a Andalucía una vez que este finalice, y que se traducirá en ayudas a los afectados, según ha anunciado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. Tras mantener un encuentro con el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, para conocer las actuaciones que se están poniendo en marcha ante la borrasca que azota a la comunidad, Montero ha destacado también la coordinación entre el Gobierno de España y el andaluz a la hora de abordar medidas ante el temporal.

Montero ha señalado que la declaración de zonas afectadas se recogerá en un real decreto que sera aprobado por el Consejo de Ministros, aunque no ha especificado si será en el de la próxima semana porque habrá que esperar a que acabe el temporal y ver las zonas afectadas. "Se aprobará en Consejo de Ministros y se pondrán a disposición de los ciudadanos las ayudas de emergencia y catástrofes", ha señalado la vicepresidenta, quien ha asegurado que el Gobierno de España va a "acompañar" a la población andaluza el tiempo que "sea necesario" hasta que se pueda restablecer la normalidad.

Ha precisado que hasta que no pase la borrasca que está afectando a la comunidad andaluza no se van a poder "perimetrar" las zonas que se pueden encuadrar en las denominadas como "gravemente afectadas" pero se ha mostrado convencida de que finalmente va a ser un territorio "amplio".

La vicepresidenta, que ha realizado un llamamiento a la responsabilidad individual de cada ciudadano para que estén pendientes de las recomendaciones e instrucciones que estén dando las autoridades, ha indicado que desde el Gobierno de España se ha hecho un esfuerzo con el despliegue de "efectivos y cuerpos especializados". Ha destacado el despliegue de guardias civiles y policía, de la Unidad Militar de Emergencia (UME), de la Dirección General de Tráfico, de Protección Civil y de la Agencia Estatal de Meteorología, así como de Capitanía Marítima, y las confederaciones hidrográficas del Guadiana y del Guadalquivir. En definitiva, todas las entidades con presencia en el Estado que están involucradas en la prevención o en la resolución de una emergencia. Esto ha supuesto que se hayan desplegado más de 6.500 efectivos que están hoy a disposición de la dirección de la emergencia.

Según los datos aportados por la vicepresidenta primera, el Gobierno central ha desplegado en Andalucía un total de 6.500 efectivos una vez que la junta declaró el nivel 2 de emergencia, de los que 400 corresponden a la UME, más de 3.500 efectivos de la Guardia Civil y 2.600 policías nacionales. El Gobierno trabaja "mano a mano" con la Junta y el resto de las administraciones, según Montero, quien ha asegurado que el Ejecutivo estará a disposición de lo que necesite la comunidad, al tiempo que ha destacado la labor que están realizando los ayuntamientos.