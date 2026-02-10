Versos, música y piel: el Openmic que vuelve a encender los micrófonos de Boxes Alcultura

Algeciras volverá a convertirse en punto de encuentro para la poesía viva y la creación compartida con una nueva edición del Alcultura Openmic, bajo el sugerente nombre de “Ganas de Ver(s)os”. La cita será el jueves 12 de febrero a las 20:30 horas en BOXES ALCULTURA - Centro de creación contemporánea, en lo que será el segundo encuentro del año de este formato ya consolidado.

Un espacio para compartir voces y emociones

“Ganas de Ver(s)os” se presenta como un micrófono abierto donde tienen cabida poesía, música y palabra, poniendo en el centro a la comunidad poética del Campo de Gibraltar. Un espacio pensado para escuchar, sentir y compartir, donde cada voz suma y cada verso encuentra su lugar.

El evento mantiene su entrada gratuita hasta completar aforo, aunque desde la organización advierten, con humor, que son “extraordinariamente flexibles”. Eso sí, las plazas para participar son limitadas.

Cómo participar en el Openmic

Las personas interesadas en subir al escenario pueden inscribirse enviando un correo electrónico a alculturaopenmic@gmail.com, preferiblemente antes del inicio del evento. No es necesario ser profesional: el espíritu del Openmic es abrir el micrófono a quien tenga algo que decir.

Desde Alcultura lo tienen claro: “nos morimos de ganas de ver(s)os”, y la invitación queda abierta a toda la comarca para convertir la noche del 12 de febrero en una celebración de la palabra, la música y el encuentro cultural en Algeciras.