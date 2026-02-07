Esta es la peluquería de moda del Campo de Gibraltar que está dando mucho que hablar

En la Avenida de Europa, 6 de Algeciras, hay una peluquería que no pasa desapercibida. Woman by Miriam Fernández se ha consolidado como uno de los salones de referencia del Campo de Gibraltar gracias a una filosofía clara: excelencia, naturalidad y una conexión real con cada clienta.

"Woman comenzó casi como un reto de mi hermano. Me preguntó si me veía capaz de llevar una peluquería llena de gente yo sola, y de eso han pasado casi 20 años sin parar", recuerda Miriam Fernández, propietaria del salón.

Dos décadas superando crisis y apostando por la formación

Woman abrió sus puertas en diciembre de 2005, y desde entonces ha sobrevivido a varias crisis económicas. “Han sido años duros. La crisis del 2008 o la del covid no fue fácil, pero siempre he tenido claro que la clave es la constancia y la formación continua”, explica Miriam.

Esa exigencia forma parte de su método de trabajo. “Soy muy perfeccionista. Aunque haya que peinar un flequillo, tiene que quedar excelente. No concibo un trabajo a medias”, afirma.

Para Miriam, el secreto del éxito no está solo en la técnica. “Intento adentrarme en cada persona, darle la misma importancia a un peinado sencillo que a una corrección de color compleja”, señala. “Cuando ves que alguien gana seguridad con su nuevo color o su corte, sientes que estás formando parte de su vida. Eso empodera y es muy bonito”.

De Algeciras a pasarelas como SIMOF

La proyección de Woman también ha llegado fuera del salón. Miriam forma parte desde hace cinco años del equipo de estilismo de SIMOF, la Semana Internacional de la Moda Flamenca. “Fue gracias a una amiga peluquera. Yo siempre decía ‘qué guay, quiero ir’, y al final surgió la oportunidad. Es una experiencia increíble”, cuenta.

Con más de 7.000 seguidores en redes sociales, Woman ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. “Dedicamos muchísimo esfuerzo a las redes. Es trabajo, pero también visibilidad”, reconoce.

Miriam resume la filosofía del salón en una frase clara: “Valora tu estilo, es tu mejor referente”. “Si buscas un trabajo bien hecho, producto excelente y salir sintiéndote diferente, este es tu sitio”, concluye.