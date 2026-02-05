La casa con teatro en Sotogrande a la venta por la "módica" cantidad de 12 millones de euros

En Sotogrande se vende una propiedad que va mucho más allá del concepto tradicional de vivienda de lujo. Esta villa exclusiva está valorada en 12 millones de euros, una cifra que no responde solo a su tamaño o ubicación, sino a un elemento prácticamente único: un teatro privado inspirado en los grandes teatros europeos.

Una villa diseñada para no parecerse a ninguna otra

La vivienda se asienta sobre una parcela de más de 3.000 metros cuadrados, garantizando privacidad total, jardines consolidados y una piscina de grandes dimensiones. Desde la entrada, el diseño marca la diferencia, con materiales de primer nivel y una arquitectura inspirada en la cultura egipcia, poco habitual en el mercado residencial de alto nivel.

En la planta principal, la casa ofrece grandes salones abiertos, zonas de estar de diseño elegante y amplios espacios pensados para el confort y la representación. La distribución incluye varios dormitorios en suite y una suite principal que ocupa gran parte de la planta superior.

Un nivel inferior dedicado al ocio… con teatro privado

El elemento más exclusivo se encuentra un nivel más abajo. Allí se despliega una auténtica zona de ocio privada, con billar, gimnasio y, como pieza central, un teatro privado diseñado al estilo de los grandes escenarios europeos, un espacio del que muy pocas viviendas pueden presumir a nivel mundial.

La propiedad se presenta como una de las villas más singulares actualmente a la venta en Sotogrande, pensada para un comprador que busca exclusividad absoluta y una vivienda que trascienda el concepto de hogar.